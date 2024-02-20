Очередной булинг в школе. МВД проводит расследование
Очередной булинг в школе. МВД проводит расследование
В Баку возбуждено уголовное дело по факту неэтичного изображения школьников.
Недавно распространенное в социальных сетях видеокадры, отображающие яростный спор с участием ребенка, вызвало возмущение и обеспокоенность в связи с распространением травли и насилия среди подростков в Азербайджане. Согласно заявлению пресс-службы Министерства Внутренних Дел виновные совершении в насилия были установлены и допрошены, в рамках расследования расследования были начаты экспертизы. Правоохранительные органы определили это дело как приоритетное, подчеркнув приверженность правительства борьбе со случаями насилия в отношении детей.
Жертва, ученица бакинской школы №156 подверглась в 2023 году вне пределов школы физическому насилию и травле со стороны сокурсницы Диляры Рзагулиевой. Инцидент был записан на видео и распространен в Интернете с намерением унизить жертву. И хотя закон о правах ребенка защищает личность жертвы, последствия инцидента для ее благополучия и психического здоровья вызывают серьезное беспокойство.
После инцидента школьные власти вступили в диалог с жертвой и ее родителями, и против лица, проявившего ярость, был возбужден судебный иск. Однако более широкие социальные проблемы, связанные с инцидентом, побудили призывы к системным вмешательствам для устранения главных причин насилия в отношении детей.
Платформы социальных сетей из-за их роли в распространении и усилении случаев насилия и травли оказались под пристальным вниманием. Высказывались опасения по поводу монетизации насильственного контента на таких платформах, как TikTok, где видеоролики, набирающие тысячи просмотров, способствуют нормализации насилия и эксплуатации.
Граждане, такие как Гюльджахан Алимарданова, призвали к неотложным действиям для регулированию платформ социальных сетей и предотвращению распространения контента содержащего жестокость. Журналист Афет Тельмангызы призвала пользователей воздерживаться от публикаций или использования таких видеороликов, подчеркнув важность ответственного поведения в Интернете.
Председатель общества "Чистый мир" Мехрибан Зейналова отметив влияние оказываемое обществом на поведение детей, подчеркнула роль родителей, школы и более широких общественных норм в формировании отношения к травле. Зейналова отмечает необходимость коллективных мер для борьбы с травлей и продвижению культуры эмпатии и уважения.
По мере того, как общество следит за последствиями этого, вызывающего обеспокоенность, инцидента, растет консенсус в отношении необходимости принятия всеобъемлющих мер по борьбе с насилием в отношении детей, включая ужесточение правил на платформах социальных сетей, расширение образовательных и просветительских кампаний и укрепление систем поддержки жертв. Устраняя основные факторы, способствующие насилию, и создавая более безопасную и инклюзивную среду для детей, Азербайджан может работать над предотвращением будущих инцидентов и повышением благосостояния своей молодежи.
Общество
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