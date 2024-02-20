Снят запрет на общение сотрудников Abzas media с близкими

Следственный орган отменил запрет арестованным сотрудникам он-лайн издания Abzas media на встречи и телефонные разговоры с близкими. Об этом Turan сообщила адвокат одной из сотрудниц издания - Айша Абдель Гадир.

Информацию о снятии запрета на телефонные звонки и встречи с близкими сотрудникам Abzas Media подтвердила и другой адвокат арестованных журналистов - Шахла Гумбатова.

*20 ноября прошлого года был задержан директор Abzas Media Ульви Гасанлы. В тот же день в его доме и офисе "Абзас-медиа" прошли обыски, где полиция «нашла» 40 тысяч евро.

В тот же день был задержан заместитель директора Abzas Media Мохаммед Кекалов, а 21 ноября - главный редактор Севиндж Вагифгызы. Через некоторое время была арестованы журналистка Наргиз Абсаламова, а 13 декабря — журналист-расследователь Хафиз Бабалы.

В январе также была арестована журналистка Эльнара Гасымова.

Всем им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по сговору) и им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Международные журналистские организации призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на независимые СМИ.