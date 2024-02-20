Акции Legion Financial вошли в листинг

Решением Листингового комитета "Бакинской фондовой биржи“ (БФБ) обыкновенные, бездокументарные, именные акции акционерного общества” Legion Financial" (код AZ1001025464 ISIN) номиналом 95 тыс манатов включены в листинг в стандартном сегменте рынка, сообщила биржа.

В сообщениитакже говорится, что 950 акций номинальной стоимостью от 100 манатов будут размещены методом подписки. Дата аукциона будет объявлена на веб-странице БФБ как минимум за 2 рабочих дня.

Андеррайтер размещения - инвестиционная компания ”Assist Finance". Если все акции будут проданы, уставный капитал Legion Financial вырастет с 2,245 млн манатов до 2,34 млн манатов.

Legion Financial, работающий с 2020 года, предоставляет лизинговые услуги.