Акции Legion Financial вошли в листинг
Акции Legion Financial вошли в листинг
Решением Листингового комитета "Бакинской фондовой биржи“ (БФБ) обыкновенные, бездокументарные, именные акции акционерного общества” Legion Financial" (код AZ1001025464 ISIN) номиналом 95 тыс манатов включены в листинг в стандартном сегменте рынка, сообщила биржа.
В сообщениитакже говорится, что 950 акций номинальной стоимостью от 100 манатов будут размещены методом подписки. Дата аукциона будет объявлена на веб-странице БФБ как минимум за 2 рабочих дня.
Андеррайтер размещения - инвестиционная компания ”Assist Finance". Если все акции будут проданы, уставный капитал Legion Financial вырастет с 2,245 млн манатов до 2,34 млн манатов.
Legion Financial, работающий с 2020 года, предоставляет лизинговые услуги.
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