В самом центре исторического района Баку Кубинке, где мощеные улицы петляют между многовековыми зданиями, поднялась буря. Разочарованные сносом милого их сердцу квартала, жильцы домов, оставленных им в наследство предками, высыпали на улицы.

Проблемы заключается в том, что усилия строительных компаний, стремящихся извлечь выгоду из первоклассной недвижимости, расположенной в пределах этого великолепного района, по обновлению городов продолжаются. К вящему огорчению жителей Кубинки, старинные одноэтажные дома, связанные с богатой историей города, сносятся, чтобы освободить место для высотных многоэтажных зданий.

Старые одноэтажные дома, связанные с богатой историей города, сносят, чтобы освободить место для высотных многоэтажных домов, к большому огорчению жителей Кубинки.

На переднем крае этой битвы находятся такие жильцы, как Эльнура Агаева. Ее семья не соглашается на предложенную компенсацию в размере 2000 манатов за 1 м2 жилой площади. Для Агаевой и бесчисленного множества других людей этой ничтожной суммы катастрофически не хватает, чтобы обеспечить их сопоставимым жильем в их любимом районе. "Мы не хотим менять район нашего проживания в Баку", - непреклонно заявляет Агаева, выражая чувства многих жителей Кубинки.

Точно таким же образом Хадиййа Нифталиева оказалась втянута в юридическую трясину. Так, поскольку PR Construction подала иск против ее семьи за их категорический отказ покинуть дом своих предков. Призрак переселения нависает над Нифталиевой и ее родственниками, бросая тень неопределенности на их будущее.

Матанат Маликмамедова проливает свет на экономические реалии, с которыми сталкиваются жители Кубинки. Скудная компенсация не в состоянии компенсировать непомерные затраты на обеспечение альтернативным жильем. При размерах домов всего от 16 до 30 м2 обещанные выплаты составляют сущие гроши, что делает перспективу приобретения современного жилья в Баку недостижимой мечтой.

Несмотря на растущее недовольство, просьбы жителей о вмешательстве не были услышаны, а бюрократическая волокита заглушила их призывы к справедливости. В ответ на письменные обращения в высшие эшелоны власти, были даны пустые обещания, вызвавшие разочарование жителей.

Ситуация обострена настолько, что конфронтация неизбежна, столкновения между жителями и рабочими-строителями перерасла в насилие. Тяжелое испытание Садагуль Гасановой служит суровым напоминанием о человеческих жертвах, к которым приводит неумолимый прогресс. Непокорный дух Гасановой олицетворяет стойкость жителей Кубинки перед лицом невзгод.

Среди этого хаоса RR Construction сохраняет видимость законности, утверждая, что все действия осуществляются в соответствии с законом и с согласия правительства. Обещание компании о фиксированной компенсации и временном размещении звучит неубедительно для тех, чьи жизнь висит на волоске.

По мере того, как на осажденных улицах Кубинки оседает пыль, одно остается совершенно ясным: битва за душу исторического района Баку продолжается. Для жителей Кубинки это не просто борьба за кирпичи и строительные материалы, а стремление сохранить саму суть своего сообщества вопреки неумолимой волне урбанизации. И до тех пор, пока их голоса не будут услышаны и их жалобы не будут рассмотрены, борьба за справедливость будет продолжаться. А это свидетельство непоколебимого духа тех, кто называет Кубинку своим домом.