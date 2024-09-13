Открывается автобусный рейс Барда-Ханкянди

Регулярный автобусный рейс Барда-Ханкянди открывается с 14 сентября, сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Новый рейс обеспечит транспортную связь население, проживающее на освобожденных территориях. Автобусы будут отправляться с городского автовокзала Барды в 07:00, 11:30 и 16:30, а из Ханкянди — в 09:00, 14:30 и 18:30.

Промежуточным пунктом в этом рейсе будет город Ходжалы.

Новый рейс интегрирован в портал «biletim.az». Цена билета до Ханкянди - 2,80 маната, до Ходжалы – 2,50 маната.

При покупке билетов онлайн необходимо иметь разрешения в соответствии с правилами въезда на освобожденные территории, сказано в сообщении.