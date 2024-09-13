  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy220 C
  • Суббота, 14 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(16 минут назад)
Глава Госкомитета дал наставления новым имамам и ахундам
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава Госкомитета дал наставления новым имамам и ахундам

10 сентября председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов провел встречу с исламскими религиозными лидерами, назначенными на работу в места богослужения по итогам собеседования 27 июня -  6 июля этого года.

Как сказано в сообщении Госкомитета, в своем выступлении Рамин Мамедов сообщил о мерах, принимаемых государством для восстановления и защиты национально-нравственных ценностей, исторических и религиозных памятников, а также религиозной деятельности.

Мамедов отметил, что укрепление здоровой религиозной среды в стране и продвижение традиций национального единства должны стать одними из главных приоритетов в деятельности религиозных лидеров.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей