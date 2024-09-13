Глава Госкомитета дал наставления новым имамам и ахундам
10 сентября председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов провел встречу с исламскими религиозными лидерами, назначенными на работу в места богослужения по итогам собеседования 27 июня - 6 июля этого года.
Как сказано в сообщении Госкомитета, в своем выступлении Рамин Мамедов сообщил о мерах, принимаемых государством для восстановления и защиты национально-нравственных ценностей, исторических и религиозных памятников, а также религиозной деятельности.
Мамедов отметил, что укрепление здоровой религиозной среды в стране и продвижение традиций национального единства должны стать одними из главных приоритетов в деятельности религиозных лидеров.
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