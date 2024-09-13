Международный аэропорт Гейдар Алиев завершил капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы 17/35
Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку вновь ввел в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу 17/35 после комплексного ремонта, начавшегося в январе. Реконструкция включала полную замену асфальтобетонного покрытия, модернизацию системы посадки по приборам (ILS), усовершенствование дренажных систем и значительную модернизацию рулежных дорожек аэропорта, включая строительство трех новых подъездных путей.
Согласно официальным данным, длина обновленной взлетно-посадочной полосы составляет 3200 метров, а ширина — 60 метров. Общая длина отремонтированных и вновь построенных подъездных путей составляет 4332 метра, ширина — 44 метра.
«Эта реконструкция является важной составляющей нашего стратегического плана по модернизации инфраструктуры аэропорта, направленного на повышение эксплуатационной надежности и обеспечение безопасности полетов на максимальном уровне», - сказал директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов. Он подчеркнул, что в проекте использованы передовые технологии и высококачественные материалы для продления срока службы взлетно-посадочной полосы и повышения ее общих эксплуатационных характеристик.
Гасанов отметил, что проект был завершен в соответствии с международными нормативными требованиями и авиационными правилами и что после модернизации взлетно-посадочная полоса полностью соответствует международным стандартам безопасности. «Как и прежде, эта взлетно-посадочная полоса способна принимать все типы воздушных судов, что обеспечивает способность аэропорта справляться с растущим спросом», - сказал он.
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