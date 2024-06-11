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(3 часа назад)
Ожидаются осадки

Ожидаются осадки

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ожидаются осадки

В ночь с 11-го на 12-е июня в Баку и на Абшероне ожидаются дожди с грозами, местами интенсивные. По районам страны, также пройдут осадки. В горных и предгорных районах они будут интенсивными.

Ожидается повышения уровня воды в реках, что вызовет сели в горах. 

Температура воздуха в столице 12 числа составит +28+32 градуса днем. Ветер северо-западный.

В низменных  районах страны температура воздуха днем составит +29+34 градуса.  В горах будет +15+20 градусов.

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