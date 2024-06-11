Ожидаются осадки

В ночь с 11-го на 12-е июня в Баку и на Абшероне ожидаются дожди с грозами, местами интенсивные. По районам страны, также пройдут осадки. В горных и предгорных районах они будут интенсивными.

Ожидается повышения уровня воды в реках, что вызовет сели в горах.

Температура воздуха в столице 12 числа составит +28+32 градуса днем. Ветер северо-западный.

В низменных районах страны температура воздуха днем составит +29+34 градуса. В горах будет +15+20 градусов.