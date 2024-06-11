Семья азербайджанского политзаключенного доктора Губада Ибадоглу призывает ООН к действиям на Боннских встречах по климату

Семья азербайджанского политзаключенного доктора экономики Губада Ибадоглу призвала Организацию Объединенных Наций вмешаться в международные переговоры по климату в Бонне, предшествующие саммиту COP29, говорится в статье Global Witness.

Участники кампании хотя привлечь внимание к жестокому обращению с известным экономистом, который был ярым критиком азербайджанской промышленности, работающей на ископаемом топливе.

Доктор Ибадоглу, старший научный сотрудник Лондонской школы экономики, был арестован прошлым летом в Азербайджане по обвинению, которое многие считают ложным. Он по-прежнему находится под домашним арестом в Баку, у него серьезные проблемы со здоровьем и он не получает надлежащей медицинской помощи.

Дочь доктора Ибадоглу Жаля Байрамова присутствовала на боннских встречах и выразила свое возмущение: "Невозможно без содрогания смотреть на то как боннских переговорах Азербайджан превозносят как лидера борьбы с изменением климата в то время когда мой отец и многие другие политические заключенные являются узниками алиевской диктатуры. Моего отца наказывают за активную деятельность и исследования нефтегазовых доходов, воздействия на окружающую среду и коррупции. Ему требуется срочная операция на сердце, и он лишен медицинской помощи даже под домашним арестом. ООН должна оказать давление на азербайджанский режим, чтобы освободить моего отца и сохранить легитимность международного климатического процесса”.

Во время переговоров Global Witness демонстрировал изображения доктора Ибадоглу перед представителями и на видных зданиях Боннской конференции, призывая правительство Азербайджана освободить его.

Global Witness также подала официальную жалобу на министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, который является президентом COP29. В жалобе утверждается, что Бабаев нарушает Климатическое соглашение ООН, представляя режим, который продолжает содержать доктора Ибадоглу под стражей.

Арест доктора Ибадоглу последовал за публикацией им статей с критикой нефтегазовой политики Азербайджана и его участием в создании благотворительного фонда, направленного на возвращение азербайджанскому народу украденных государственных богатств. Ему грозит до 17 лет тюремного заключения.

Находясь в заключении, доктор Ибадоглу был лишен необходимой медицинской помощи, что крайне важно, учитывая его диабет и высокое кровяное давление. Его здоровье продолжает ухудшаться. С момента его помещения под домашний арест в апреле власти Азербайджана продолжают ограничивать его доступ к необходимой медицинской помощи.

Семья доктора Ибадоглу вместе с коалицией групп гражданского общества призывает к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению других политических заключенных в Азербайджане.

Основными иностранными инвесторами в сектор ископаемого топлива Азербайджана являются BP и TotalEnergies, которые недавно открыли новое газовое месторождение в Каспийском море. В апреле Ибад Байрамов, сын доктора Ибадоглу, направил письма в обе компании, призывая их выступить за освобождение его отца. Однако до настоящего времени ответа от компаний не последовало.