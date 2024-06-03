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(3 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пятеро моряков погибли, задохнувшись газом

Пять ремонтников погибли 3 июня, отравившись газом в ходе работ на плавучей верфи судоремонтного завода «Зых» Каспийского морского пароходства. Еще два моряка госпитализированы с диагнозом «отравление».

Как сообщил «Каспаре», около 17:00 дежурный по верфи N 61 указанного завода Йолчуев Намик обеспокоился отсутствием связи с  четырьмя работниками в насосном отделении. Спустившись к ним, он также задохнулся и погиб.

Вызванная бригада спасателей МЧС вынесла с места происшествия  тела Йолчуева и других  умерших  - Сафаралиева Турала, Шахбазова Орхана, Агаева Тейуба  и Мамедова Самида.

О причинах происшествия будет сообщено позднее, говорится в пресс-релизе компании.

В свою очередь, в Объединенноем управлении территориальными медицинскими подразделениями сообщили, что помимо гибели пяти человек, еще два человека госпитализированы с отравлением в Клинический медицинский центр.

В генеральной прокуратуре Азербайджана по факту гибели ремонтников начато расследование, сообщили в ведомстве.

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