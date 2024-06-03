Пятеро моряков погибли, задохнувшись газом
Пять ремонтников погибли 3 июня, отравившись газом в ходе работ на плавучей верфи судоремонтного завода «Зых» Каспийского морского пароходства. Еще два моряка госпитализированы с диагнозом «отравление».
Как сообщил «Каспаре», около 17:00 дежурный по верфи N 61 указанного завода Йолчуев Намик обеспокоился отсутствием связи с четырьмя работниками в насосном отделении. Спустившись к ним, он также задохнулся и погиб.
Вызванная бригада спасателей МЧС вынесла с места происшествия тела Йолчуева и других умерших - Сафаралиева Турала, Шахбазова Орхана, Агаева Тейуба и Мамедова Самида.
О причинах происшествия будет сообщено позднее, говорится в пресс-релизе компании.
В свою очередь, в Объединенноем управлении территориальными медицинскими подразделениями сообщили, что помимо гибели пяти человек, еще два человека госпитализированы с отравлением в Клинический медицинский центр.
В генеральной прокуратуре Азербайджана по факту гибели ремонтников начато расследование, сообщили в ведомстве.
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