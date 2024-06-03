Недавний арест экономиста Фарида Мехрализаде Хатаинским районным судом вызвал серьезные споры и предположения о его геополитических последствиях. Задержание Мехрализаде, обвиняемого в контрабанде по статье 206.3.2 Уголовного кодекса, некоторые рассматривают как часть более широкой стратегии правительства Азербайджана по консолидации власти в условиях меняющихся геополитических тенденций.

Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы опубликовал на своей странице в Facebook провокационный анализ, в котором высказал предположение, что арест Мехрализаде, наряду с другими, тесно связан с нынешним геополитическим климатом. "Арест Фарида связан не только с желанием правительства Алиева укрепить свою власть, но и с геополитической ситуацией", - заявил Гасымлы. "На Южном Кавказе наступает реакция, как в Азербайджане, так и в Грузии и Армении".

Гасымлы подробно изложил эти взгляды в программе "Сложный вопрос", где он утверждал, что исторически сложившаяся практика ареста азербайджанским правительством представителей независимых СМИ, членов гражданского общества и политических активистов служила как укреплению внутренней власти, так и инструменту переговоров с западными державами. Однако с тех пор геополитическая ситуация изменилась, и мир теперь разделен на "лагерь диктатуры" и "лагерь демократии".

Регион Южного Кавказа действительно стал центром этого глобального противостояния. Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна стремится к более тесной интеграции с европейскими институтами, вызывая гнев России, которая активно работает над подрывом правительства Пашиняна. И наоборот, Грузия, по-видимому, в большей степени соответствует интересам России, о чем свидетельствует принятие противоречивого закона об "иностранных агентах", напоминающего российское законодательство.

Азербайджан, по словам Гасымлы, решительно сделал свой геополитический выбор, более тесно сотрудничая с Россией. Этот выбор был официально закреплен подписанием Декларации о союзническом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией 22 февраля 2022 года. Сотрудничество Азербайджана с Россией очевидно на различных международных форумах, включая Организацию Объединенных Наций и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), особенно в том, что касается голосования по Украине.

Формат "3+3", в который входят три страны Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и три региональные державы (Турция, Иран и Россия), еще раз подчеркивает этот геополитический сдвиг. Гасымлы утверждает, что эти рамки иллюстрируют предпочтение Азербайджаном региональных альянсов западным, отодвигая западные интересы на второй план в пользу более тесных связей с Россией и другими региональными игроками.

"В отличие от предыдущих лет, нынешние аресты производятся не для того, чтобы торговаться. Цель состоит в том, чтобы сделать страну полностью закрытой, сформировать режим, подобный туркменскому", - заявил Гасымлы. "Это необходимо для того, чтобы сконцентрировать все ресурсы страны в одних руках".

Последствия такого геополитического расклада для гражданского общества и свободы в Азербайджане глубоки. Анализ Гасымлы свидетельствует о движении к все более авторитарному режиму, при котором инакомыслие и независимая мысль систематически подавляются. Арест Мехрализаде, рассматриваемый через эту призму, является частью более широкой стратегии, направленной на устранение потенциальных угроз власти правительства и укрепление режима, который ставит во главу угла контроль над открытостью и демократическими принципами.