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(3 часа назад)
Апелляционный суд  оставил под арестом имущества  трех организаций

Апелляционный суд  оставил под арестом имущества  трех организаций

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд  оставил под арестом имущество  трех организаций

3 июня Бакинский апелляционный суд  рассмотрел жалобу на арест имущества  в  офисах  издания  Toplum TV,  Института демократических инициатив  и «Платформы III Республики».

Арест на их имущество было наложен Хатаинским судом 23 мая.

В апелляционной жалобе говорилось о необоснованности ареста, поскольку в офисах находились также вещи лиц, не имеющих отношения к данному уголовному делу. Кроме того, указанное имущество не использовалось в каких-то преступлениях.

Арест и закрытие офисов парализовало работу данных организаций гражданского общества и интернет издания Toplum TV.

По этому уголовному делу к ответственностииз из трех вышеназванных структур привлечены 9 человек -  7 арестованы, а двое  – переданы под надзор полиции.

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