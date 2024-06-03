Апелляционный суд  оставил под арестом имущество  трех организаций

3 июня Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест имущества в офисах издания Toplum TV, Института демократических инициатив и «Платформы III Республики».

Арест на их имущество было наложен Хатаинским судом 23 мая.

В апелляционной жалобе говорилось о необоснованности ареста, поскольку в офисах находились также вещи лиц, не имеющих отношения к данному уголовному делу. Кроме того, указанное имущество не использовалось в каких-то преступлениях.

Арест и закрытие офисов парализовало работу данных организаций гражданского общества и интернет издания Toplum TV.

По этому уголовному делу к ответственностииз из трех вышеназванных структур привлечены 9 человек - 7 арестованы, а двое – переданы под надзор полиции.