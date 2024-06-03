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(3 часа назад)
AZAL начал полеты в Бухарест

AZAL начал полеты в Бухарест

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

AZAL начал полеты в Бухарест

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 3 июня совершил первый рейс по маршруту Баку-Бухарест-Баку.

Полеты в столицу Румынии  будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Стоимость билетов туда- обратно – 300 евро.

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