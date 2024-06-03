AZAL начал полеты в Бухарест

Лидирующий мобильный оператор стремится привить воспитанникам детских домов интерес к чтению «Azercell Telecom» при поддержке Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» и компании «S.E.N.S.U.M by Amapola» провел мероприятие для группы воспитанников детского дома №3 в возрасте от 6 до 10 лет. Проект, старт которого был приурочен к 1 июня - Международному дню защиты детей, включал тщательно разработанную программу, направленную на формирование культуры чтения, развитие речи и творческих способностей, а также на повышение интереса к образованию в целом.