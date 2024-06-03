Апелляционный суд оставил журналистку Toplum TV под арестом
Апелляционный суд оставил журналистку Abzas Media под арестом
Бакинский апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу на продление ареста журналистки Наргиз Абсаламовой.
Суд оставил в силе решение Хатаинского суда о продлении ареста журналистки еще на 22 дня – до 20 июня.
Как сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимова, следственный орган в суде вновь мотивировал продление ареста необходимостью следственных действий. Следствие считает, что оставаясь на свободе, Абсаламова может повлиять на ход расследования.
Защита назчала эти утверждения необоснованными и голословными. Адвокат обратила внимание, что с самого начала следствия, когда Абсаламова была в статусе свидетеля, она не уклонялась от следствия. В день задержания она сама прибыла в полицию на допрос. Кроме того, в отношении журналистки следственных действий не проводится.
Однако апелляционный суд не внял доводам защиты, оставив жалобу без удовлетворения.
* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
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