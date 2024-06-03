  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear240 C
  • Вторник, 4 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Апелляционный суд оставил журналистку Toplum TV  под  арестом

Апелляционный суд оставил журналистку Toplum TV  под  арестом

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил журналистку Abzas Media  под  арестом

Бакинский апелляционный суд в понедельник отклонил  жалобу на  продление ареста журналистки Наргиз Абсаламовой.

Суд оставил в силе решение Хатаинского суда о продлении  ареста журналистки еще на 22 дня – до 20 июня.

Как сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимова, следственный орган в суде вновь мотивировал продление ареста необходимостью следственных действий. Следствие считает, что оставаясь на свободе, Абсаламова может повлиять на ход расследования.

Защита назчала эти утверждения необоснованными  и голословными. Адвокат обратила внимание, что с самого начала следствия, когда Абсаламова  была в статусе свидетеля, она  не уклонялась от следствия.  В день задержания она сама прибыла в полицию на допрос. Кроме того, в отношении журналистки следственных действий не проводится.

Однако апелляционный суд не внял доводам защиты, оставив жалобу без удовлетворения.

* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с  расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей