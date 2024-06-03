Премьер-министр Азербайджана прибыл в Минск для участия в Евразийских экономических переговорах по продовольственной безопасности

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл сегодня в Минск с рабочим визитом по приглашению своего белорусского коллеги Романа Головченко. В Национальном аэропорту Минска Асадова встречали заместитель Премьер-министра Игорь Петрищенко и другие официальные лица.

В ходе визита Асадова запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарном заседании, посвященном продовольственной безопасности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Целью сессии является рассмотрение важнейших вопросов продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС, включая снижение зависимости от импорта продовольствия, совершенствование механизмов коллективной продовольственной безопасности и управление сельскохозяйственными ресурсами без ущерба для государственного и продовольственного суверенитета. В повестку дня также включены усилия по унификации законодательства в государствах-членах, устранению сбоев в производственных цепочках, повышению самообеспеченности зерном и другими категориями продовольствия, а также улучшению баланса торговли продовольствием.

Хотя Азербайджан не является членом ЕАЭС, его участие во встрече демонстрирует его интерес к региональным экономическим дискуссиям. 20 апреля российские ученые представили проект Евразийской интеграции в Азербайджанском государственном экономическом университете, подчеркнув важность углубления сотрудничества Азербайджана со странами ЕАЭС в условиях меняющейся геоэкономической модели мира.

Концепция "Большой Евразии", освещенная в ходе презентации, направлена на укрепление исторически сложившихся связей между славянскими, тюркскими, финно-угорскими и кавказскими народами. Азербайджан рассматривается как важная часть этого цивилизационного пространства и как ключевое звено для выхода ЕАЭС на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. Ожидается, что международный транспортный коридор Север-Юг сыграет ключевую роль в этом стратегическом расширении.

Участие Асадова в Минской встрече особенно важно, поскольку оно подчеркивает роль Азербайджана в формировании региональной экономической политики, даже при том, что он выстраивает свои отношения в рамках более широкого евразийского экономического сообщества.