Писатель Чингиз Абдуллаев пережил клиническую смерть

В ночь с 6 на 7 апреля писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев пережил клиническую смерть.

Покинув в четверг Центральную больницу Государственного таможенного комитета, писатель сообщил, что у него произошло временное прекращение функционирования органов, остановка дыхания и сердца. "Несколько минут подобной комы или клинической смерти, превращают человека в «овощ». Врачи вытащили меня с того света", - сообщил писатель в социальной сети.

"Там я уже успел побывать. Теперь я совсем не боюсь. Тот, кто умирает один раз, не боится умереть во второй. Но не торопитесь. Наверно у каждого из нас свой срок", - сообщил писатель. Он выразил благодарность всем врачам и президенту Ильхаму Алиеву за свое спасение.