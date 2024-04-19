Писатель Чингиз Абдуллаев пережил клиническую смерть
Писатель Чингиз Абдуллаев пережил клиническую смерть
В ночь с 6 на 7 апреля писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев пережил клиническую смерть.
Покинув в четверг Центральную больницу Государственного таможенного комитета, писатель сообщил, что у него произошло временное прекращение функционирования органов, остановка дыхания и сердца. "Несколько минут подобной комы или клинической смерти, превращают человека в «овощ». Врачи вытащили меня с того света", - сообщил писатель в социальной сети.
"Там я уже успел побывать. Теперь я совсем не боюсь. Тот, кто умирает один раз, не боится умереть во второй. Но не торопитесь. Наверно у каждого из нас свой срок", - сообщил писатель. Он выразил благодарность всем врачам и президенту Ильхаму Алиеву за свое спасение.
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