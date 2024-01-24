По всей территории страны идет снег
По всей территории страны идет снег
Утром 24 января по всей территории Азербайджана шел снег, местами осадки бвли интенсивными.
Максимальная высота снежного покрова в Гахе достигла 45 см. В горах Большого и Малого Кавказа высота снега снежного покрова в пределах 29-12 см. В низменных района- - 7-5 см., в столице – 1 см.
Осадки сопровождаются северо-западным ветром до 18 м/с. Высота волн на Каспии достигает 3 м.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне составляет около 0°. В низменных районах страны - 2-5°, в горных районах до - 7°, в высокогорье - 15° мороза.
Общество
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- 24 январь 2024, 16:57
В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Сохранится холодная погода. Ветер юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет 0 -2 мороза.
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В последние дни наблюдается усиление напряженности в отношениях между Азербайджаном и европейскими официальными органами, в частности Советом Европы и Европейским союзом (ЕС), поскольку разворачиваются дискуссии об ограничении полномочий Азербайджана. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассматривает вопрос об ограничении полномочий азербайджанской делегации, окончательное решение ожидается 24 января. Причинами этого потенциального шага являются сообщения о нарушениях прав человека в Азербайджане и резкий рост числа политических заключенных.
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- 24 январь 2024, 15:21
Bakcell, продолжая оказывать поддержку возрождению освобожденных территорий, стал первым оператором мобильной связи, открывшим официальный дилерский магазин в городе Ханкенди. С 24 января магазин Bakcell, расположенный напротив Карабахского университета, предлагает клиентам высокоскоростные и инновационные услуги связи.
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- 23 январь 2024, 18:21
В Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник прошло подготовительное заседание по делу главы независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова.
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