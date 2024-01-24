По всей территории страны идет снег

Утром 24 января по всей территории Азербайджана шел снег, местами осадки бвли интенсивными.

Максимальная высота снежного покрова в Гахе достигла 45 см. В горах Большого и Малого Кавказа высота снега снежного покрова в пределах 29-12 см. В низменных района- - 7-5 см., в столице – 1 см.

Осадки сопровождаются северо-западным ветром до 18 м/с. Высота волн на Каспии достигает 3 м.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составляет около 0°. В низменных районах страны - 2-5°, в горных районах до - 7°, в высокогорье - 15° мороза.