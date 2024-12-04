Почему единовременное пособие на похороны доступно не всем?

В следующем году единовременное социальное пособие на похороны прогнозируется на уровне 960 манатов. Эта цифра отражена в бюджетном пакете на 2025 год. Однако пособие предоставляется не всем.

Согласно действующим правилам, пособие на погребение предоставляется за счет обязательных взносов государственного социального страхования только в том случае, если умерший был застрахован или являлся пенсионером. Для застрахованных лиц размер пособия составляет 500 манатов, а для пенсионеров он равен трехкратному размеру минимальной пенсии на момент смерти. В этом году пенсионеры получают 840 манатов в качестве пособия на погребение.

Некоторые выразили недовольство недостаточностью пособия. Жалобщики отмечают, что, хотя участки для захоронения юридически бесплатны, они часто продаются по по высокой стоимости. Кроме того, расходы на рытье могилы и другие похоронные процедуры требуют значительных денежных сумм.

Согласно постановлению Кабинета министров от 4 декабря 2018 года «Правила устройства и содержания кладбищ», места захоронений на кладбищах Азербайджана предоставляются бесплатно, а расходы на погребение оплачиваются в качестве платы.

Эльчин Мамедов (имя изменено), житель Баку, поделился своим опытом с Радио "Азадлыг". Он сказал: «У меня умер родственник. На кладбище зачитали расценки: 1300 манатов за участок, дополнительные сборы за рытье могилы и сборы за обмывание покойного. Не говоря уже о расходах на траурные церемонии. Наш покойный родственник не вышел на пенсию, и его работа была неофициальной. Я даже не знаю, получим ли мы это пособие на похороны».

Заместитель председателя парламентского комитета по труду и социальной политике Эльшад Мусаев сообщил агентству Turan , что пособие обсуждалось на заседаниях комитета, а законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» прошел второе чтение. «Никаких дальнейших изменений не ожидается», — сказал он, добавив:

«По мере роста государственного бюджета социальная помощь также должна увеличиваться. Текущее увеличение соответствует имеющимся ресурсам. Я считаю, что социальная помощь и пособия должны расти и дальше. Однако это зависит от бюджета, который определяет масштабы увеличения. Текущие средства распределены справедливо».

На 2025 год доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 38,3 млрд манатов, а расходы — 41,4 млрд манатов, что отражает увеличение доходов и расходов более чем на 1 млрд манатов по сравнению с текущим годом.

Мусаев также подчеркнул, что бюджет следующего года имеет социальную направленность: «Расходы на оборону и безопасность составляют 20,3%. На реконструкцию и развитие Карабаха в следующем году будет выделено более 4 млрд манатов. Социальные расходы составляют 41% от общих расходов».

Экономист Рашад Гасанов сообщил Радио "Азадлыг", что пособия на похороны финансируются за счет страховых взносов, механизма, финансируемого за счет обязательных страховых взносов граждан.

«Это квалифицируется как страховой случай и не распространяется на тех, кто не внес страховые взносы. Это также рассматривается как незначительный стимул для формализации рынка труда».

Гасанов предположил, что если в будущем пособие будет предоставляться повсеместно, то оно может финансироваться одним из двух способов: либо за счет взносов застрахованных лиц, либо за счет государственного бюджета.

«Я не думаю, что это целесообразно финансировать за счет взносов застрахованных лиц», — добавил он.

Гасанов считает, что высокая стоимость мест захоронения отражает неразвитость местного самоуправления в Азербайджане.

«В обычных обстоятельствах такие общественные проблемы должны решаться муниципальными учреждениями. Муниципалитетам выделяются земли для этой цели. Бюджет может потребоваться только для содержания этих участков и кладбищ, которые затем можно было бы финансировать за счет определенных сборов с пользователей».

Попытки получить комментарии муниципалитетов по этому вопросу не увенчались успехом.