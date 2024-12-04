Политики осуждают возбуждение уголовного дела против Р.Сафарова

Оппозиционные политики осудили возбуждение уголовного дела против правозащитника Руфата Сафарова, задержанного накануне по подозрению в «мошенничестве» и «хулиганстве».

Как заявил лидер ПНФА Али Керимли, Сафаров является самым отважным и активным правозащитником страны.

«В свое время он отказался от службы в прокуратуре, и стал политзаключенным.

Он юрист и правозащитник и именно за это стал мишенью властей.

В ближайшие дни он должен был лететь в США для получения награды за правозащитную деятельность.

Власти сфабриковали уголовное дело, чтобы помешать этому.

Призываю власти отказаться от клеветнического дела против Сафаров и освободить его», - написал Керимли в facebook.

Лидер партии «Мусават» Иса Гамбар также осудил задержание Сафарова.

"Сафаров - самый самоотверженный, последовательный и активный поборник прав человека в Азербайджане. Его задержаное политически мотивировано с целью помешать и остановить его деятельность, запугать общество.

Власти должны прекратить такую политику и освободить Руфата Сафарова и всех политзаключенных", - заявил Гамбар агентству Turan.

Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафали заявил о недопустимости ареста людей за их политическую, общественную, медийную деятельность.

«Азербайджан должен, наконец, положить конец этой порочной практике. Все это негативно сказывается на международном имидже страны и на внутренней обстановке. Надеюсь, что правозащитник будет освобожден», - сказал он агентству Turan.

По его словам, Азербайджан должен раз и навсегда избавиться от позора «страны политзаключенных».

"Все политические партии и все общество должны потребовать, чтобы этот вопрос был раз и навсегда снят с повестки дня", - сказал он.

Руфат Сафаров один из считанных правозащитников, оставшихся в стране, считает глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы.

«Похоже, что хотят оклеветать Сафарова и арестовать его за правозащитную деятельность. Правительство объявило войну народу, его активной части. С одной стороны, оно топит людей в социальных проблемах и лишает их прав, а с другой – пытается уничтожить достойных сыновей народа.

Я точно знаю, что рано или поздно в этом противостоянии победит народ!», - написал Гасымлы в facebook.

Председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанлы также убежден, что Сафаров задержан в результате спланированной операции.

"Аналогичный сценарий был и в отношении члена Национального совета Тофика Ягублу", - сказал он агентству Turan.

«Власти считают врагом любого, кто оказывает юридическую, моральную и гуманитарную поддержку ползаключенным.

Руфат Сафаров в последние годы очень настойчиво и добросовестностью работал над защитой прав политзаключенных. Это, несомненно, вызывало гнев властей», - отметил Гасанлы.

Сафарова задержали именно сейчас, чтобы помешать вручению ему награды Госдепа США за правозащитную деятельность лично госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Эта награда демонстрация поддержки правозащитной деятельности Руфата Сафарова. Специальная церемония стала бы международным признанием заслуг Сафарова», - сказал Гасанлы.

"Национальный совет требует свободы Руфата Сафарова. Мы хотим, чтобы он принял участие в мероприятии, которое пройдет в Вашингтоне 10 декабря», - сказал он.