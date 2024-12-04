Посол Великобритании обеспокоен задержанием Руфата Сафарова

«Я с глубокой обеспокоенностью слежу за новостями о задержании правозащитника Руфата Сафарова.

Свобода слова является основополагающим компонентом демократии. Она предоставляет каждому человеку свободу придерживаться различных мнений и выражать их». Об этом написал 4 декабря в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.