Посол Великобритании Фергус Олд
Посол Великобритании обеспокоен задержанием Руфата Сафарова
«Я с глубокой обеспокоенностью слежу за новостями о задержании правозащитника Руфата Сафарова.
Свобода слова является основополагающим компонентом демократии. Она предоставляет каждому человеку свободу придерживаться различных мнений и выражать их». Об этом написал 4 декабря в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
Политика
-
- 5 декабрь 2024, 13:40
На судебном процессе по делу бывшего депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева в четверг с заключительным словом выступил прокурор.
-
- 5 декабрь 2024, 13:07
Генеральный докладчик ПАСЕ по политическим заключенным Торхильдур Сунна Эварсдоттир (Исландия) и Генеральный докладчик по положению правозащитников Эмануэлис Зингерис (Литва) отреагировали на арест Руфата Сафарова в Азербайджане. В их совместном заявлении говорится:
-
- 5 декабрь 2024, 13:05
Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в перечень учреждений службы крови, осуществляющих сбор, переработку, хранение и распределение крови и ее компонентов, в соответствии с решением, принятым 4 декабря 2024 года.
-
- 5 декабрь 2024, 12:40
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 17 декабря под председательством Расима Садыхова начнется процесс по делу Abzas Media.
Написать отзыв