Апелляционный суд не отпустил под домашний арест учредителя Toplum tv

4 декабря Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу об отказе изменить меру пресечения на домашний арест учредителю издания Toplum TV Алескера Мамедли. Об этом сообщил Насими Мамедли - брат Алескера Мамедли.

Принимавший участие на заседании Алескер Мамедли заявил, что оснований для продления меры пресечения нет, и есть законные основания для его заключения под домашний арест.

27 ноября Хатаинский районный суд отклонил ходатайство Алескера Мамедли, содержащегося в Бакинском СИЗО №1, о помещении его под домашний арест.

3 октября Хатаинский районный суд продлил срок заключения Алескера Мамедли еще на 3 месяца.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников "Толум ТВ" и ее партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были взяты под стражу, двое взяты под стражу в полиции.

В контрабанде валюты обвиняется также основатель "Toplum TV" Алескер Мамедли.