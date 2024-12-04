  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy11.20 C
  • Четверг, 5 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(12 минут назад)
Апелляционный суд не отпустил под домашний арест учредителя Toplum tv

Апелляционный суд не отпустил под домашний арест учредителя Toplum tv

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд не отпустил под домашний арест учредителя Toplum tv

4 декабря Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу об отказе изменить меру пресечения на домашний арест учредителю издания Toplum TV Алескера Мамедли. Об этом сообщил Насими Мамедли - брат Алескера Мамедли.

Принимавший участие на заседании  Алескер Мамедли заявил, что оснований для продления меры пресечения нет, и есть законные основания для его заключения под домашний арест.

27 ноября Хатаинский районный суд отклонил ходатайство Алескера Мамедли, содержащегося в Бакинском СИЗО №1, о помещении его под домашний арест.

3 октября Хатаинский районный суд продлил срок заключения Алескера Мамедли еще на 3 месяца.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников "Толум ТВ" и ее партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были взяты под стражу, двое взяты под стражу в полиции.

В контрабанде валюты обвиняется также основатель "Toplum TV" Алескер Мамедли.

Написать отзыв

Политика

Famil Xəlilov azadlığa çıxdı, Rüfət Səfərov saxlanıldı... – Bəşir Süleymanlı ilə gündəm müzakirəsi Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей