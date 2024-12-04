Апелляционный суд не отпустил под домашний арест учредителя Toplum tv
Апелляционный суд не отпустил под домашний арест учредителя Toplum tv
4 декабря Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу об отказе изменить меру пресечения на домашний арест учредителю издания Toplum TV Алескера Мамедли. Об этом сообщил Насими Мамедли - брат Алескера Мамедли.
Принимавший участие на заседании Алескер Мамедли заявил, что оснований для продления меры пресечения нет, и есть законные основания для его заключения под домашний арест.
27 ноября Хатаинский районный суд отклонил ходатайство Алескера Мамедли, содержащегося в Бакинском СИЗО №1, о помещении его под домашний арест.
3 октября Хатаинский районный суд продлил срок заключения Алескера Мамедли еще на 3 месяца.
*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников "Толум ТВ" и ее партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были взяты под стражу, двое взяты под стражу в полиции.
В контрабанде валюты обвиняется также основатель "Toplum TV" Алескер Мамедли.
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