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(4 часа назад)
Поезда по маршруту Баку-Габала по субботам выходным будут курсировать в обоих направлениях

Поезда по маршруту Баку-Габала по субботам выходным будут курсировать в обоих направлениях

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поезда по маршруту Баку-Габала по субботам выходным будут курсировать в обоих направлениях

С 25 мая поезда Баку-Габала будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

С Бакинского железнодорожного вокзала поезда будут отправляться в 07:30, а с Габалинского железнодорожного вокзала в 19:00.

Ранее, поезда из Баку в Габалу отправлялись утром в субботу, а из Габалы в столицу – вечером в воскресенье.

Кроме того, с 25 мая  вводится дополнительный рейс в  выходные на маршруте Баку-Агстафа-Баку.

Из Баку поезда по субботам будут отправляться в 09:15, а из Агстафы в воскресенье 15:00.

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