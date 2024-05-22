Поезда по маршруту Баку-Габала по субботам выходным будут курсировать в обоих направлениях

Поезда по маршруту Баку-Габала по субботам выходным будут курсировать в обоих направлениях

С 25 мая поезда Баку-Габала будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

С Бакинского железнодорожного вокзала поезда будут отправляться в 07:30, а с Габалинского железнодорожного вокзала в 19:00.

Ранее, поезда из Баку в Габалу отправлялись утром в субботу, а из Габалы в столицу – вечером в воскресенье.

Кроме того, с 25 мая вводится дополнительный рейс в выходные на маршруте Баку-Агстафа-Баку.

Из Баку поезда по субботам будут отправляться в 09:15, а из Агстафы в воскресенье 15:00.