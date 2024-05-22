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(4 часа назад)
В Баку будет построен подвесной пешеходный мост

В Баку будет построен подвесной пешеходный мост

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку будет построен подвесной пешеходный мост

В Баку будет построен подвесной пешеходный мост, которые соединит парк "Площадь фонтанов" в «Белом городе»  и Приморский национальный парк.

Однопролетный подвесной мост длиной в 230 метров будет сооружен над проспектом 8 ноября, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Проект моста разработан германской компанией Werner Sobek AG совместно с местными инженерами.  Автором архитектурного решения проекта является нидерландская компания UN Studio.

 

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