В Баку будет построен подвесной пешеходный мост
В Баку будет построен подвесной пешеходный мост
В Баку будет построен подвесной пешеходный мост, которые соединит парк "Площадь фонтанов" в «Белом городе» и Приморский национальный парк.
Однопролетный подвесной мост длиной в 230 метров будет сооружен над проспектом 8 ноября, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Проект моста разработан германской компанией Werner Sobek AG совместно с местными инженерами. Автором архитектурного решения проекта является нидерландская компания UN Studio.
Общество
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- 22 май 2024, 17:43
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В четверг, 23 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +12 +16°, днем +21 +26°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
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В течение января – апреля 2024 г. в Азербайджан приехали из 174 стран 726,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Это на 38,9% больше чем было за аналогичный период прошлого года.
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