Погода 12 ноября

В последние два дня в Tik- tok появилась «новость» о ките, который заметили на приморском бульваре бакинцы. Самые «наблюдательные» показали видео, комментируя размеры животного. Позже другие «свидетели» заявили, что это был не кит, а акула. Еще позже появилась версия о подводной лодке.