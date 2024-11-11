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(5 часов назад)
Погода 12 ноября

Погода 12 ноября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 12 ноября

Во вторник 12 ноября в столице будет пасмурно. В течение дня на Апшероне местами пройдут небольшие осадки. Умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью +8+11, днем будет +12+14 градусов. Влажность днем и ночью 70-80 %.

По регионам страны  пройдут дожди с грозами, местами интенсивные. В горах пойдет снег. Местами туман, умеренный восточный ветер.

В низменности ночью +4+9, днем будет +11+16 градусов. В горах ночью до -5 градусов мороза, днем +3+8.

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