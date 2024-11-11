Погода 12 ноября
Во вторник 12 ноября в столице будет пасмурно. В течение дня на Апшероне местами пройдут небольшие осадки. Умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью +8+11, днем будет +12+14 градусов. Влажность днем и ночью 70-80 %.
По регионам страны пройдут дожди с грозами, местами интенсивные. В горах пойдет снег. Местами туман, умеренный восточный ветер.
В низменности ночью +4+9, днем будет +11+16 градусов. В горах ночью до -5 градусов мороза, днем +3+8.
Общество
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- 11 ноябрь 2024, 18:22
В последние два дня в Tik- tok появилась «новость» о ките, который заметили на приморском бульваре бакинцы. Самые «наблюдательные» показали видео, комментируя размеры животного. Позже другие «свидетели» заявили, что это был не кит, а акула. Еще позже появилась версия о подводной лодке.
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- 11 ноябрь 2024, 16:31
Социальные кампании, реализованные лидирующим оператором в сотрудничестве с Федерацией дзюдо, отмечены наградами в ряде номинаций престижной рекламной премией Турции «Felis»
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Пассажирам, направляющимся в Международный аэропорт Гейдара Алиева, рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами и общественным транспортом из-за ограничений на дорогах в центре Баку во время конференции COP29, говорится в заявлении аэропорта.
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- 10 ноябрь 2024, 11:35
Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает «Конференция сторон». COP обычно называют международные встречи в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). На этих встречах под эгидой ООН проходят переговоры о реализации соглашений, которые ограничивают опасное вмешательство человека в климатическую систему нашей планеты.
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