Молодежный слёт на COP29 в Баку

Академия молодых репортеров (YNA) организовала ключевое мероприятие на COP29, проведя «Форум молодежного лидерства», который объединил следующее поколение сторонников изменения климата, политических лидеров и активистов со всего мира.

Форум, названный «YNA's COP29 Youth Leadership Forum», послужил яркой платформой для изучения того, как различные подходы могут пересекаться и усиливать друг друга, с акцентом на обеспечение межпоколенческой справедливости и формирование глобальной политики в области климата. Мероприятие продемонстрировало динамичное сочетание обсуждения, пропаганды, лоббирования и прямого действия, подчеркнув важную роль молодежи в движении за климат.

Среди ораторов был Энхун Биямбадорж, известный защитник прав окружающей среды, который призвал молодежь занять активную позицию в борьбе с изменением климата. «Молодежь — это не просто будущие лидеры, мы — голоса настоящего, требующие действий», — сказал Биямбадорж, вызвав аплодисменты аудитории.

Представляя голоса палестинской молодежи на COP29, Мохаммад Усроф страстно говорил об уникальных климатических проблемах, с которыми сталкиваются общины в зонах конфликта. Он подчеркнул срочность включения климатической справедливости в более широкие дискуссии о правах человека и международной помощи. «Мы не можем говорить о климатических решениях, не обращаясь к неравенству, которое ухудшает его воздействие», — отметил Усроф.

Сигурт Сейндал Краббе, делегат молодежного отдела ООН по вопросам климата и окружающей среды, подчеркнул необходимость усиления голосов молодежи на международных переговорах по климату. «Наше поколение имеет наибольшую ставку в этих решениях, однако мы часто остаемся в стороне», — сказал Краббе, призвав к структурным изменениям, которые обеспечат включение точек зрения молодежи в процессы принятия политических решений.

Денис Акампурура, исполнительный директор международной организации «Good Life» из Уганды, рассказал о мобилизации низовых структур и важности инициатив, возглавляемых сообществами. Он выделил успешные проекты, направленные на сокращение выбросов и повышение устойчивости к воздействию климата в уязвимых регионах. «Решения по изменению климата уже разрабатываются местными сообществами — нам просто нужно их выслушать и поддержать», — призвал Акампурура.

Дискуссии форума были сосредоточены на способах, с помощью которых молодые активисты могут эффективно донести свои голоса, особенно в местах принятия политических решений. Участники поделились стратегиями по адвокации, созданию коалиций и прямому взаимодействию с национальными правительствами и международными организациями.

Повторяющейся темой на протяжении всего форума была необходимость для молодежи играть активную роль в решении проблемы изменения климата и продвижении нулевых выбросов. Выступающие подчеркнули, что молодые люди должны продолжать бросать вызов международным организациям и национальным правительствам, требуя ответственности и действий.

Пока продолжается COP29, Форум молодежного лидерства уже задал тон новой волне климатического активизма, дав понять, что молодые голоса больше не желают ждать в стороне. Своими страстными призывами и стратегическими планами молодежные лидеры в Баку ясно дали понять: время перемен настало, и они намерены возглавить процесс.