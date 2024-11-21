Погода 22 ноября
В пятницу в столице будет переменчивая погода. Ночью местами возможны осадки. Умеренный юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +13+17°. Влажность 70-80%.
В стране осадков не ожидается. Подует умеренный восточный ветер. В низменности ночью +6+10°, днем +15+20°. В горах ночью до – 4° мороза, днем +5+10°.
Общество
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- 21 ноябрь 2024, 21:22
На днях внимание общественности привлекла ситуация вокруг нового памятника Победы в Карабахской войне, открытого 8 ноября 2024 года в Баку. Известный архитектор и исследователь архитектурных артефактов Азербайджана Эльчин Алиев столкнулся с неожиданным противодействием со стороны людей в штатской одежде, когда попытался фотографировать детали мемориала.
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- 21 ноябрь 2024, 17:54
Мелеющая с каждым годом река Зеямчай в Шамкирском районе загрязняется бытовыми отходами, сообщили местные жители. Несмотря на обращения в соответствующие органы, никаких мер для очищения реки не предпринимается.
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- 21 ноябрь 2024, 10:37
Коалиция из 159 профессоров и преподавателей из 100 университетов 28 стран призвала министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева выступить за освобождение доктора Губада Ибадоглу, ученого-экономиста и активиста-эколога, находящегося под бессрочным домашним арестом с июля 2023 года. В письме, отправленном в ходе проведения в Азербайджане ключевой климатической конференции COP29, содержится призыв к немедленным действиям, в котором упоминаются критическое состояние здоровья доктора Ибадоглу и его вклад в борьбу с коррупцией и обеспечение прозрачности в отрасли ископаемого топлива.
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- 20 ноябрь 2024, 12:27
21 ноября в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером местами морось. Умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью +9+11, днем будет +12+15 градусов. Влажность 70-80 %.
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