Генксек ООН прибыл в Баку на закрытие COP29

Рано утром 21 ноября в Баку прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш для участия в заключительных мероприятиях климатической конференции COP29.

В 14:30 он проведет пресс-конференцию, где подведет предварительные итоги COP29.

Судя по последним данным, участникам мероприятия не удается договориться по заключительному документу конференции, где должны быть отражены вопросы финансирования борьбы с климатическими изменениями.