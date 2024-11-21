Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генксек ООН прибыл в Баку на закрытие COP29
Рано утром 21 ноября в Баку прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш для участия в заключительных мероприятиях климатической конференции COP29.
В 14:30 он проведет пресс-конференцию, где подведет предварительные итоги COP29.
Судя по последним данным, участникам мероприятия не удается договориться по заключительному документу конференции, где должны быть отражены вопросы финансирования борьбы с климатическими изменениями.
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