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(7 часов назад)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Генксек ООН прибыл в Баку на закрытие COP29

Рано утром 21 ноября в Баку прибыл  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш  для участия в заключительных мероприятиях климатической конференции COP29.

В 14:30 он проведет пресс-конференцию, где подведет предварительные итоги COP29.

Судя по последним данным, участникам мероприятия не удается договориться по заключительному документу конференции, где должны быть отражены вопросы финансирования борьбы с климатическими изменениями.

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