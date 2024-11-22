Погода 23 ноября

В субботу в столице будет переменчивая погода, к вечеру возможна морось. Утром и вечером местами туман. Умеренный северо-западный ветер, который вечером перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха ночью +9+12°, днем будет +13+18°. Влажность 75-85%.

По стране осадки не ожидаются. Местами туманы, ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью +5+10°, днем будет +15+20°. В горах ночью до - 5° мороза, днем +8+13°.