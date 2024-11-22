Погода 23 ноября
В субботу в столице будет переменчивая погода, к вечеру возможна морось. Утром и вечером местами туман. Умеренный северо-западный ветер, который вечером перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха ночью +9+12°, днем будет +13+18°. Влажность 75-85%.
По стране осадки не ожидаются. Местами туманы, ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью +5+10°, днем будет +15+20°. В горах ночью до - 5° мороза, днем +8+13°.
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- Аграрный сектор
- 22 ноябрь 2024 13:54
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Общество
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- 23 ноябрь 2024, 12:40
В воскресенье, 24 ноября в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
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- 23 ноябрь 2024, 11:30
Лидирующий мобильный оператор принял участие в ключевой сессии, посвященной устойчивости и инновациям 15-й Форум устойчивых инноваций 2024, состоявшийся 13-14 ноября в Баку при поддержке Azercell Telecom, послужил эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и поиска инновационных решений в области борьбы с изменением климата. Мероприятие, на котором приняло участие почти тысяча делегатов, объединило ведущих представителей бизнеса, финансов, государственного сектора и гражданского общества.
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- 22 ноябрь 2024, 19:25
«Самой большой проблемой в сфере образования является малое количество полностью укомплектованных школ», — заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев 20 ноября на совместном заседании парламентских комитетов по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, науки и образования. Заседание было проведено для обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2025 год», сообщают местные СМИ.
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Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, провела панельную дискуссию на тему «Устойчивость с помощью искусственного интеллекта». Спикерами мероприятия выступили директор по маркетингу Bakcell Эльхан Садыгзаде, руководитель департамента консультационных услуг PwC Azerbaijan Фарид Гаттал и руководитель по инновациям Агентства инноваций и цифрового развития Евгения Бикмурзина. Модератором дискуссии выступила директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Bakcell Айсель Сулейманова.
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