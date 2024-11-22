Минимальная заработная плата, пенсия, критерий нуждаемости: отражают ли эти цифры реальные рыночные цены?
В следующем году минимальная заработная плата в Азербайджане составит 400 манатов.
Об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».
В 2024 году минимальная заработная плата составит 345 манатов.
В следующем году ожидается установление минимальной пенсии в размере 280 манатов вместо 270 манатов.
Прогнозы на 2025 год показывают, что соотношение минимальной пенсии к минимальной заработной плате должно составить 70% (400 манатов).
В следующем году критерий нуждаемости и порог прожиточного минимума увеличатся с 270 манатов до 285 манатов.
Но соответствуют ли эти цифры реальным рыночным ценам, уровню инфляции и приемлемым условиям жизни?
На эти и другие вопросы отвечает экономист Зохраб Исмаил в программе «Сложный вопрос». Он напомнил, что в этом году исполняется 30 лет «нефтяной стратегии» Азербайджана и рассказал об успехах, достигнутых страной за этот период.
«В следующем году минимальная заработная плата увеличится на 55 манатов и составит 400 манатов (235 долларов США), а минимальная пенсия увеличится на 10 манатов и составит 280 манатов (165 долларов США). Это все, чего удалось добиться Азербайджану за три десятилетия своей «нефтяной стратегией». И это намного меньше, чем в странах сопоставимого с Азербайджаном масштаба», — сказал Исмаил, добавив, что пока неясно, по каким критериям определяется минимальная заработная плата.
«На 400 манатов можно сходить на рынок только два раза. Но домохозяйства также сталкиваются с коммунальными, транспортными и другими расходами. Что касается пенсионеров, то следует понимать, что в этом возрасте люди все больше нуждаются в медицинской помощи и лекарствах», — отметил экономист.
Эксперт также подчеркнул приверженность Азербайджана выделению 10 миллионов долларов на поддержку совместных проектов в малых островных развивающихся государствах, о чем было объявлено на саммите, состоявшемся 13 ноября в Баку во время COP29. Он добавил, что эти страны ранее воспользовались программой образовательных стипендий, которая позволяла им учиться в азербайджанских университетах.
«Понятно, что речь идет о таких странах, как Новая Каледония. Но в Новой Каледонии минимальная заработная плата превышает 1000 евро», — отметил эксперт.
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