Минимальная заработная плата, пенсия, критерий нуждаемости: отражают ли эти цифры реальные рыночные цены?

В следующем году минимальная заработная плата в Азербайджане составит 400 манатов.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

В 2024 году минимальная заработная плата составит 345 манатов.

В следующем году ожидается установление минимальной пенсии в размере 280 манатов вместо 270 манатов.

Прогнозы на 2025 год показывают, что соотношение минимальной пенсии к минимальной заработной плате должно составить 70% (400 манатов).

В следующем году критерий нуждаемости и порог прожиточного минимума увеличатся с 270 манатов до 285 манатов.

Но соответствуют ли эти цифры реальным рыночным ценам, уровню инфляции и приемлемым условиям жизни?

На эти и другие вопросы отвечает экономист Зохраб Исмаил в программе «Сложный вопрос». Он напомнил, что в этом году исполняется 30 лет «нефтяной стратегии» Азербайджана и рассказал об успехах, достигнутых страной за этот период.

«В следующем году минимальная заработная плата увеличится на 55 манатов и составит 400 манатов (235 долларов США), а минимальная пенсия увеличится на 10 манатов и составит 280 манатов (165 долларов США). Это все, чего удалось добиться Азербайджану за три десятилетия своей «нефтяной стратегией». И это намного меньше, чем в странах сопоставимого с Азербайджаном масштаба», — сказал Исмаил, добавив, что пока неясно, по каким критериям определяется минимальная заработная плата.

«На 400 манатов можно сходить на рынок только два раза. Но домохозяйства также сталкиваются с коммунальными, транспортными и другими расходами. Что касается пенсионеров, то следует понимать, что в этом возрасте люди все больше нуждаются в медицинской помощи и лекарствах», — отметил экономист.

Эксперт также подчеркнул приверженность Азербайджана выделению 10 миллионов долларов на поддержку совместных проектов в малых островных развивающихся государствах, о чем было объявлено на саммите, состоявшемся 13 ноября в Баку во время COP29. Он добавил, что эти страны ранее воспользовались программой образовательных стипендий, которая позволяла им учиться в азербайджанских университетах.

«Понятно, что речь идет о таких странах, как Новая Каледония. Но в Новой Каледонии минимальная заработная плата превышает 1000 евро», — отметил эксперт.