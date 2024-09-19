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Последнее обновление

(1 час назад)
Погода в пятницу

Погода в пятницу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в пятницу

20 сентября в Баку и на Апшероне будет пасмурно. В ряде мест полуострова возможен дождь. Ветер северо-западный.

Температура воздуха днем составит +22+25°. Влажность ночью 65-70%, днем  40-45%.

По регионам страны местами пройдут дожди с грозами. В высокогорье возможен снег.

Температура воздуха в низменности днем составит +23+28°, в горах днем +10+15° и  ночью +5+6°.

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