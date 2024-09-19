Погода в пятницу
20 сентября в Баку и на Апшероне будет пасмурно. В ряде мест полуострова возможен дождь. Ветер северо-западный.
Температура воздуха днем составит +22+25°. Влажность ночью 65-70%, днем 40-45%.
По регионам страны местами пройдут дожди с грозами. В высокогорье возможен снег.
Температура воздуха в низменности днем составит +23+28°, в горах днем +10+15° и ночью +5+6°.
Общество
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- 19 сентябрь 2024, 15:27
10 сентября ночью береговая охрана Госпогранслужбы зафиксировала нарушение границы в южной части Каспийского моря со стороны моторной лодки.
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Лидирующий мобильный оператор предлагает новое решение для ответов на часто задаваемые вопросы клиентов «Azercell Telecom» представляет «InfoHUB» - комплексную платформу, разработанную для оптимизации взаимодействия с клиентами. Это решение позволяет централизовать доступ к базе данных и обеспечить быстрые, точные ответы на часто задаваемые вопросы, что значительно сокращает время обработки запросов.
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- 19 сентябрь 2024, 10:51
Лидер в инновациях и скорости "Bakcell" представляет тарифный пакет "Star", который включает в себя минуты для разговора, подключение к сети Интернет и другие возможности. Выбрав данный тарифный пакет, предлагаемый в 9 различных категориях, абоненты также получат дополнительные интернет-бонусы.
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Европейский свободный альянс группы зеленых в Европейском парламенте официально выдвинул азербайджанского ученого и антикоррупционного активиста Губада Ибадоглу на престижную премию имени Сахарова за свободу мысли 2024 года. Эта номинация подчеркивает растущую международную обеспокоенность по поводу подавления инакомыслия в Азербайджане, особенно в горнодобывающем секторе.
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