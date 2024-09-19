Погода в пятницу

Лидирующий мобильный оператор предлагает новое решение для ответов на часто задаваемые вопросы клиентов «Azercell Telecom» представляет «InfoHUB» - комплексную платформу, разработанную для оптимизации взаимодействия с клиентами. Это решение позволяет централизовать доступ к базе данных и обеспечить быстрые, точные ответы на часто задаваемые вопросы, что значительно сокращает время обработки запросов.