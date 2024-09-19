Дебаты по ситуации в Азербайджане на осенней сессии ПАСЕ

Дебаты по ситуации в Азербайджане на осенней сессии ПАСЕ

В проект повестки дня осенней сессии ПАСЕ, которая состоится 30 сентября – 4 октября в Страсбурге включен запрос на проведение срочных дебатов на тему: «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».

Ассамблея рассмотрит все запросы на проведение срочных дебатов в понедельник, 30 сентября, и решит, какие запросы принять, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

Если Ассамблея согласится провести эти дебаты, то они будут включены в окончательную повестку дня, которая будет доступна 30 сентября, подчеркнули в пресс-службе СЕ.

В понедельник, 30 сентября, с 12:00 до 13:00 (по страсбургскому времени) состоится церемония вручения Премии имени Вацлава Гавела 2024 года в области прав человека. Одним из трех номинантов на церемонию этого года стал азербайджанский активист Акиф Гурбанов.

Гурбанов является соучредителем Института демократических инициатив (IDI) и Платформы Третьей республики. Он был арестован в марте 2024 года в ходе волны арестов журналистов и активистов в стране, подчеркивается в пресс-релизе.

Двумя другими номинантами на премию являются венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо и гендер-активистка из Грузии Бабуца Патарая.