Погода в пятницу

Сегодня, 26 сентября, в Нью-Йорке ожидается встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по вопросам мирных переговоров. Встреча пройдет при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Госсекретарь соберет министров в отеле в Нью-Йорке в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это будет вторая трехсторонняя встреча Блинкена с ними на территории США за три месяца. В последний раз три дипломата встречались во время саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля этого года.