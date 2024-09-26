Погода в пятницу
27 сентября в столице будет переменчивая погода. Ночью в ряде мест возможны осадки. Ветер северо-восточный.
Температура воздуха ночью +16+19°, днем +23+26°. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
По районам страны пройдут дожди, местами интенсивные. В высокогорье возможен снег. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью +15+20°, днем будет +23+28°. В горах ночью +6+11°, днем +13+18°.
Общество
-
- 26 сентябрь 2024, 18:55
Сегодня, 26 сентября, в Нью-Йорке ожидается встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по вопросам мирных переговоров. Встреча пройдет при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Госсекретарь соберет министров в отеле в Нью-Йорке в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это будет вторая трехсторонняя встреча Блинкена с ними на территории США за три месяца. В последний раз три дипломата встречались во время саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля этого года.
-
- 25 сентябрь 2024, 18:08
В августе они согласовали Хартию о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ с Азербайджаном. 24 сентября Армения заявила, что Конституционный суд обсудит, соответствует ли документ ее Конституции.
-
- 25 сентябрь 2024, 15:45
Студенты, обучающиеся в Карабахе могут бесплатно пользоваться тарифным пакетом «SuperSən 10GB» в течение 6 месяцев Компания «Azercell Telecom», развернувшая первую мобильную инфраструктуру в Карабахе, продолжает предоставлять современные услуги связи населению, возвращающемуся на эти территории. Лидирующий мобильный оператор объявляет о старте специальной кампании, направленной на поддержку студентов, получающих образование в Карабахе.
-
- 25 сентябрь 2024, 15:01
21 сентября в 15:17 четверо граждан Афганистана были задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана со стороны Ирана. Это Мадави Мухаммадхалил Джавад, 2002 г. р., Махаммади Алирза Махаммадхасан, 2003 г. р., Рзаи Азизулла Махаммадалим, 2004 г. р. и Махаммади Мехти Захер, 2006 г. р.
Написать отзыв