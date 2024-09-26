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(2 часа назад)
Погода в пятницу

Погода в пятницу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в пятницу

27 сентября в столице будет переменчивая погода. Ночью в ряде мест возможны осадки. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью +16+19°, днем +23+26°. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.

По районам страны пройдут дожди, местами интенсивные. В высокогорье возможен снег. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +15+20°,  днем будет +23+28°. В горах ночью +6+11°, днем +13+18°.

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Общество

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