Мать Фазиля Гасымова, разуверившись в справедливости, просит помощи у Аллаху
Мать Фазиля Гасымова, разуверившись в справедливости, взывает о помощи к Аллаху
Экономист Фазиль Гасымов 105-е сутки продолжают голодовку в заключении, протестуя против его необоснованного уголовного преследования. Его близкие встревожены за судьбу молодого ученого. Мать экономиста Тахира Гасымова выступила с заявлением.
Она отмечает, что уже разуверилась в справедливости законов и государства и взывает о помощи к Аллаху.
Мать отмечает, что их семья в 1993 году была изгнана из Кяльбаджарского района и она воспитывала детей в тяжелых условия, испытывая лишения.
Несмотря на сложное материальное положение, Фазиль хорошо учился и с высоким баллом поступил в вуз. В заявлении мать рассказывает о невиновности сына, жестоких пытках, которым он подвергся.
Отметим, что в настоящее время дело Ф.Гасымова находится на стадии судебного следствия. Следующее заседание суда состоится 10 октября.
*Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, был переведен 26 июля в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением состояния из-за голодовки.
Он был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.
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