  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny22.10 C
  • Пятница, 4 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(30 минут назад)
Погода в пятницу

Погода в пятницу

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в пятницу

4 октября в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером в ряде мест ожидаются осадки с грозой. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +13+17°, днем +20+24°. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.

По регионам страны дожди пройдут в ряде горных районов, местами интенсивные. Ветер восточный.

В низменности ночью +12+7°, днем +22+27°. В горах ночью +2+7°, днем +10+15°.

Написать отзыв

Общество

  • Погода в субботу Общество
    • 4 октябрь 2024, 15:44

    Погода в субботу

    5 октября в столице сохранится переменчивая погода без осадков. Ветер северо-западный, который перейдет в северо-восточный.

    Читать далее
  • Почему Россия хочет открыть новое представительство в Азербайджане? Общество
    • 3 октябрь 2024, 15:07

    Почему Россия хочет открыть новое представительство в Азербайджане?

    Россия проявляет настойчивость в своем желании открыть новое представительство в Азербайджане. Недавно начальник консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых загранпредставительств страны на территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, в настоящее время обсуждается на политическом уровне. «По мере формирования соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульское ведомство будет подключаться к реализации практических шагов по ним», — отметил он.

    Читать далее
  • Azercell представляет обновленные тарифные пакеты «Premium» Общество
    • 3 октябрь 2024, 11:06

    Azercell представляет обновленные тарифные пакеты «Premium»

    Лидирующий мобильный оператор страны расширяет возможности тарифных пакетов «Premium». С 1 октября Azercell предлагает абонентам «Premium» более выгодные условия для звонков, при этом ежемесячная абонентская плата и другие преимущества пакетов останутся неизменными.

    Читать далее
  • Погода в четверг Общество
    • 2 октябрь 2024, 13:58

    Погода в четверг

    3 октября в столице будет пасмурно, ночью в ряде мест пройдет дождь. Ветер северо-западный, порывистый.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей