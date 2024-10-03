Погода в пятницу
4 октября в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером в ряде мест ожидаются осадки с грозой. Ветер северо-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью +13+17°, днем +20+24°. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
По регионам страны дожди пройдут в ряде горных районов, местами интенсивные. Ветер восточный.
В низменности ночью +12+7°, днем +22+27°. В горах ночью +2+7°, днем +10+15°.
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- Макроэкономика
- 3 октябрь 2024 14:05
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Общество
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- 4 октябрь 2024, 15:44
5 октября в столице сохранится переменчивая погода без осадков. Ветер северо-западный, который перейдет в северо-восточный.
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- 3 октябрь 2024, 15:07
Россия проявляет настойчивость в своем желании открыть новое представительство в Азербайджане. Недавно начальник консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых загранпредставительств страны на территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, в настоящее время обсуждается на политическом уровне. «По мере формирования соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульское ведомство будет подключаться к реализации практических шагов по ним», — отметил он.
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- 3 октябрь 2024, 11:06
Лидирующий мобильный оператор страны расширяет возможности тарифных пакетов «Premium». С 1 октября Azercell предлагает абонентам «Premium» более выгодные условия для звонков, при этом ежемесячная абонентская плата и другие преимущества пакетов останутся неизменными.
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- 2 октябрь 2024, 13:58
3 октября в столице будет пасмурно, ночью в ряде мест пройдет дождь. Ветер северо-западный, порывистый.
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