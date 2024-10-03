Президент Азербайджана открыл ряд предприятий в освобожденном Джебраильском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг открыл несколько новых предприятий и ознакомился с текущими строительными проектами в Джебраильском районе, недавно освобожденном от оккупации.

Президент Алиев в сопровождении первой леди Мехрибан Алиевой принял участие в церемониях закладки фундамента заводов ООО «Prestij-Kimya» и ООО «Karabakh Stone» в промышленном парке экономической зоны долины Араз. Церемонии знаменуют собой важные шаги в возрождении промышленного потенциала региона.

В дополнение к химическим и каменным производственным объектам президент Алиев заложил фундамент мебельного кластера литовской компании «Доминари», что еще больше диверсифицирует экономический ландшафт района. Он также заложил фундамент строительства фабрики по производству племенных яиц для «Птицеводческой фермы Хиджаз» в селе Солтанлы, стремясь поддержать местный сельскохозяйственный сектор.

Комплекс по производству безалкогольных напитков Azersun Holding LLC также был в центре внимания визита президента Алиева, фундамент которого президент заложил. Эти инвестиции являются частью более широкой стратегии по стимулированию экономического роста и созданию рабочих мест в регионе после оккупации.

Кроме того, президент Алиев и супруга приняли участие в открытии новой средней школы имени Мехти Мехдизаде, которая будет обслуживать 960 учеников. Открытие подчеркивает приверженность администрации восстановлению необходимой социальной инфраструктуры.

Президентский визит завершился осмотром текущих строительных проектов в деревне Хоровлу, где строятся частные дома и дополнительные социальные объекты для размещения возвращающихся жителей и удовлетворения потребностей общества.

«Эти инициативы отражают нашу приверженность восстановлению Джабраила в процветающий и благополучный район», — сказал президент Алиев во время церемоний. «Мы стремимся создать устойчивое будущее для всех наших граждан».

Комплексные усилия по развитию Джебраила являются частью более широкой программы постконфликтного восстановления Азербайджана, направленной на восстановление инфраструктуры и укрепление экономической стабильности в регионах, пострадавших от недавнего конфликта.