Почему Россия хочет открыть новое представительство в Азербайджане?

Россия проявляет настойчивость в своем желании открыть новое представительство в Азербайджане. Недавно начальник консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых загранпредставительств страны на территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, в настоящее время обсуждается на политическом уровне. «По мере формирования соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульское ведомство будет подключаться к реализации практических шагов по ним», — отметил он.

Ранее российские официальные лица заявляли о желании открыть представительство в Карабахе. Однако до сих пор официальные лица Азербайджана публично не высказывали свою позицию по этому вопросу.

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Хикмет Бабаоглу сообщил агентству Turan, что для открытия консульских служб в различных регионах в дополнение к посольству, должна быть необходимость этого: «Иными словами, консульская служба — это отдельная форма дипломатической службы, которая действует на особой дипломатической основе. Должны быть условия, которые делают эту службу необходимой».

По словам депутата, в настоящее время на территории Азербайджана нет условий или регионов, которые требовали бы дополнительных консульских услуг России: «Предположим, что в каком-то регионе Азербайджана существуют особые интенсивные связи, такие как обмен населением и туризмом с Россией, и существующие дипломатические службы не могут справиться с этой миссией. В таком случае необходимость возникнет именно тогда».

Х. Бабаоглу также напомнил, что официальные лица Азербайджана пока не комментировали этот вопрос: «Если верить российским источникам, проводятся политические консультации. Видимо, в ходе этих консультаций будут анализироваться такие вопросы. В нынешней ситуации я не вижу необходимости в создании подобной консульской службы в каком-либо регионе Азербайджана».

По его мнению, если в будущем возникнет необходимость в регионах Азербайджана, таких как Гянджа или Шемаха, где это необходимо, то это можно будет рассмотреть: «В конечном итоге, дипломатическая служба есть дипломатическая служба. Однако, когда речь идет о России, то верно и то, что некоторые эксперты могут искать здесь политические цели. Поэтому на данном этапе следует дождаться официального заявления Азербайджана. В настоящее время это всего лишь односторонняя позиция, позиция России. Было бы неправильно строить анализ не зная позиции Азербайджана по этому вопросу. Во-вторых, несомненно, если такая служба будет открыта, то причины будут обоснованы».

Заместитель председателя партии «Мусават» и политический обозреватель Мустафа Гаджибейли сказал по этому поводу Радио "Азадлыг", что желание России открыть новые дипломатические представительства в Азербайджане и на Южном Кавказе продиктовано желанием сохранить здесь свое присутствие: «Когда в Ханкенди проживало армянское население, Россия предпринимала некоторые шаги против суверенитета Азербайджана в Карабахе. В то время поднимался вопрос о выдаче российских паспортов армянам, проживающим в Карабахе. Тогда же они намеревались открыть там российское консульство».

По его словам, массовый исход армянского населения из Карабаха нарушил план России: «Похоже, теперь появился новый план».

М. Гаджибейли считает, что для России нет необходимости открывать новое дипломатическое представительство в Азербайджане: «Желание России открыть консульство в Карабахе может быть связано с намерением переселить туда армян с российскими паспортами, как граждан России».

В начале 1990-х годов карабахский конфликт привел к столкновениям между Азербайджаном и Арменией. Карабахский регион Азербайджана и около семи прилегающих районов были оккупированы. Однако в 2020 году после 44-дневной войны Баку восстановил контроль над этими семью районами и частью Карабаха. В регионе был размещен российский миротворческий контингент.

В прошлом году, 19-20 сентября Баку объявил о «локальных антитеррористических мерах» в Карабахе. Ереван назвал это «этнической чисткой». Лидер сепаратистской власти в Карабахе заявил, что организация прекратит свою деятельность к Новому году. Однако в последнее время из Еревана по этому поводу слышны противоречивые заявления.

Впоследствии началось переселение населения из Карабаха в Армению.

В этом году российский миротворческий контингент покинул территорию Азербайджана.

До сих пор мирное соглашение между сторонами не подписано.