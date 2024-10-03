Дело Афгана Садыгова упомянуто на конференции БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве

Вопрос об аресте в Грузии учредителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова был поднят накануне на Варшавской конференции БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению.

«Мы разделяем озабоченность по поводу ареста в Грузии редактора азербайджанского сайта Афгана Садыгова. Мы присоединяемся к призывам к Грузии учесть риски, которым он может подвергнуться в Азербайджане», - сказал представитель Госдепа США.

*Афган Садыгов Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище.