Дело Афгана Садыгова упомянуто на конференции БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве
Дело Афгана Садыгова упомянуто на конференции БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве
Вопрос об аресте в Грузии учредителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова был поднят накануне на Варшавской конференции БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению.
«Мы разделяем озабоченность по поводу ареста в Грузии редактора азербайджанского сайта Афгана Садыгова. Мы присоединяемся к призывам к Грузии учесть риски, которым он может подвергнуться в Азербайджане», - сказал представитель Госдепа США.
*Афган Садыгов Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вылететь только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище.
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