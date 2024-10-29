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(5 минут назад)
Погода в среду

Погода в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в среду

30 октября в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода. К вечеру в ряде мест возможны дожди. Утром и вечером туман. Ветер северо-западный, который сменит юго-восточный.

Температура воздуха ночью + 7+11°, днем будет + 15+19°. Влажность ночью  80-90 %, днем 65-75 %.

По регионам дожди ожидаются лишь восточной части страны. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью + 4+9°, днем +15+20°. В горах ночью -1-6°, днем +5+10°.

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