Погода в среду
30 октября в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода. К вечеру в ряде мест возможны дожди. Утром и вечером туман. Ветер северо-западный, который сменит юго-восточный.
Температура воздуха ночью + 7+11°, днем будет + 15+19°. Влажность ночью 80-90 %, днем 65-75 %.
По регионам дожди ожидаются лишь восточной части страны. Местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью + 4+9°, днем +15+20°. В горах ночью -1-6°, днем +5+10°.
Общество
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- 29 октябрь 2024, 20:04
По словам Шалвы Папуашвили, члена политического совета партии «Грузинская мечта» и председателя парламента, грузинские правоохранительные органы задержали в Марнеули этнического азербайджанца, который привлек международное внимание благодаря вирусному видео, на котором видно, как он засовывает пачку бюллетеней в урну для голосования.
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- 29 октябрь 2024, 19:19
28 октября в Баку снова прошел дождь. Как и пятью днями ранее, затопило улицы и дома в столице. К счастью, в отличие от предыдущего инцидента, на этот раз в затопленных тоннелях не было жертв. (22 октября в затопленном дождевой водой тоннеле в Сабунчинском районе утонули два человека.)
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- 29 октябрь 2024, 17:13
Две женщины умерли от отравления грибами в Хачмазском районе, что в 200 км к северу от Баку.
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- 29 октябрь 2024, 11:11
26 октября в 16:40 сотрудники Госпогранслужбы на территории погранотряда «Горадиз» обнаружили упаковки марихуаны общим весом более 10 кг, доставленных из Ирана.
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