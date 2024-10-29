Президент Азербайджана поздравил лидера Турции с Днем Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ по случаю Дня Республики, выразив гордость за достижения Турции за последнее столетие. В официальном послании Алиев высоко оценил силу и влияние Турции на мировой арене, отметив ее достижения в политической, экономической и военной сферах под «провидческим и мудрым руководством» Эрдогана.

Алиев подчеркнул глубокую связь между двумя странами, отметив их «непоколебимое братство» и выразив оптимизм относительно будущего этого стратегического союза. Он подчеркнул, что принцип «одна нация, два государства» остается центральным в их партнерстве, которое, по мнению Алиева, будет способствовать региональной стабильности и процветанию.

Завершая свое послание, президент Алиев выразил Эрдогану наилучшие пожелания здоровья, счастья и успехов в его руководстве Турцией, выразив надежду на мир и дальнейший прогресс турецкого народа.