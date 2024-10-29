Азербайджанский художник по коврам открывает персональную выставку в Стамбуле

В Стамбуле открылась персональная выставка азербайджанской художницы по коврам Эльнары Расуловой. Выставка, проходящая в одном из исторических мест города, демонстрирует коллекцию Расуловой, включающую около 50 ковров, в том числе 17 ее собственных работ. Среди экспонатов коллекции один датируется XVII веком. Выступая на открытии выставки, Камала Джаббарова, руководитель театральной ассоциации Hari Bulbul Vision, рассказала об усилиях, предпринятых для представления выставки турецким любителям искусства. Она также упомянула о будущих планах по представлению азербайджанской культуры в Турции посредством различных проектов. Камала Джаббарова заявила: «Я рассматриваю эту работу как ответственность, движимую судьбой. Поэтому мы будем расширять нашу деятельность в сотрудничестве с культурным центром, действующим при посольстве Азербайджана в Анкаре».

После своего выступления на открытии своей персональной выставки под названием «Мы сильны вместе» художница по коврам Эльнара Расулова сказала агентству Turan: «Я очень рада, что моя персональная выставка открывается в одном из крупнейших мегаполисов мира. Место, выбранное для этой выставки, гармонирует с духом как моих работ, так и ковров в моей коллекции, побуждая любителей искусства глубоко вникать в каждое произведение. Я должна подчеркнуть, что мои работы являются результатом командной работы. Когда я переношу проекты из своего ума и сердца на бумагу в виде эскизов, также определяются размеры моих работ. Я чувствую себя обязанной выразить свою благодарность всем, кто сотрудничал со мной на этом открытии моей первой персональной выставки в Турции. Я уверена, что эта выставка открывает новые горизонты в моем творческом пути. Все могут быть уверены, что я намерена выставлять свои будущие работы в самых престижных галереях, аукционных домах и музеях мира».

На открытии выставки Эльнары Расуловой в Стамбуле председатель Федерации азербайджанских диаспор в Турции Парвиз Мамедзаде сообщил, что работы будут экспонироваться также в нескольких других городах Турции, а следующая выставка запланирована в Адане.