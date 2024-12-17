Погода в среду
18 декабря в столице будет переменчивая погода. Ночью возможен дождь, который перейдет в мокрый снег.
Ветер юго-западный, который перейдет в северо-западный.
Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+12°. Влажность 65-75%.
По стране осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в горных районах. Местами туман, ветер западный.
В низменности ночью -1+4° , днем +14°. В горах ночью до -10° мороза, днем 0-5° .
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- Общество
- 17 декабрь 2024 12:44
Общество
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- 17 декабрь 2024, 13:22
17 декабря в Баку прошла конференция «Медиаграмотность», организованная Агентством развития медиа (MEDIA). Мероприятие, проведенное в рамках Недели медиаграмотности, подчеркнуло как возможности, так и проблемы, с которыми сталкивается азербайджанский медиапространство в эпоху стремительного цифрового расширения и растущей обеспокоенности по поводу дезинформации.
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- 17 декабрь 2024, 12:44
Инновационное финансовое решение akart представило новые варианты дизайна карт в сотрудничестве с мировым лидером в области цифровых платежей Visa и Национальным художественным музеем. На картах теперь можно увидеть произведения выдающихся азербайджанских художников, в числе которых Саттар Бахлулзаде, Ваджия Самедова, Таир Салахов, Микаил Абдуллаев, Эйюб Мамедов, Расим Бабаев и другие.
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- 16 декабрь 2024, 17:25
17 декабря в Баку и на Апшероне будет пасмурно, осадки возможны ночью. Южный ветер вечером перейдет в порывистый северо-западный.
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- 16 декабрь 2024, 17:06
В ноябре 2024 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Баку были задержаны 92 иностранцев, незаконно проживающих в Азербайджане.
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