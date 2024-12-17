Погода в среду

18 декабря в столице будет переменчивая погода. Ночью возможен дождь, который перейдет в мокрый снег.

Ветер юго-западный, который перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+12°. Влажность 65-75%.

По стране осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в горных районах. Местами туман, ветер западный.

В низменности ночью -1+4° , днем +14°. В горах ночью до -10° мороза, днем 0-5° .