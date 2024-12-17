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(6 часов назад)
Погода в среду

Погода в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в среду

18 декабря в столице будет переменчивая погода. Ночью возможен дождь, который перейдет в мокрый снег.

Ветер юго-западный, который перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью +4+6°, днем +8+12°. Влажность 65-75%.

По стране осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в горных районах. Местами туман, ветер западный.

В низменности ночью -1+4° , днем +14°.  В горах ночью до -10° мороза, днем 0-5° .

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