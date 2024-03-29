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(4 часа назад)
Погода в субботу

Погода в субботу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в субботу

30 марта в Баку погода будет переменчивой, к вечеру местами возможны осадки. Утром и вечером туман. Юго-западный ветер вечером перейдет во второй половине дня северо0западный. Температура воздуха ночью составит +5+10°, днем +13+18°.

По районам страны осадки возможны северном и западном регионах, в высокогорье – снег. Ожидаются грозы и град. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха ночью +4+9°, днем +20+25°. В горах ночью -3+2°, днем +5+10°.

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