Погода в субботу

30 марта в Баку погода будет переменчивой, к вечеру местами возможны осадки. Утром и вечером туман. Юго-западный ветер вечером перейдет во второй половине дня северо0западный. Температура воздуха ночью составит +5+10°, днем +13+18°.

По районам страны осадки возможны северном и западном регионах, в высокогорье – снег. Ожидаются грозы и град. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха ночью +4+9°, днем +20+25°. В горах ночью -3+2°, днем +5+10°.