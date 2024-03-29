Погода в субботу
30 марта в Баку погода будет переменчивой, к вечеру местами возможны осадки. Утром и вечером туман. Юго-западный ветер вечером перейдет во второй половине дня северо0западный. Температура воздуха ночью составит +5+10°, днем +13+18°.
По районам страны осадки возможны северном и западном регионах, в высокогорье – снег. Ожидаются грозы и град. Ветер западный, порывистый.
Температура воздуха ночью +4+9°, днем +20+25°. В горах ночью -3+2°, днем +5+10°.
Общество
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- 29 март 2024, 17:36
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 31 марта переходит на летнее расписание, которое действуетт до 26 октября и в нем более 50 городов мира.
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- 29 март 2024, 16:06
Недавние сообщения указывают на тревожный всплеск преступности среди несовершеннолетних в Азербайджане, что вызывает обеспокоенность и призывает к принятию всеобъемлющих профилактических мер. Статистические данные, опубликованные Государственным комитетом статистики, свидетельствуют о значительном росте числа преступлений, совершенных детьми в возрасте 14-17 лет, на 30,1% по сравнению с предыдущим годом. Только в 2023 году к этой возрастной группе было отнесено 364 преступления, в том числе 46 отнесены к категории тяжких или особо тяжких правонарушений. Однако, несмотря на эту обескураживающую тенденцию, нет худа без добра: преступления против несовершеннолетних в целом сократились на 3,4%.
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- 29 март 2024, 13:09
28 марта полицейские обнаружили и изъяли более 50 килограммов наркотиков, говорится в пресс-службы МВД.
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- 29 март 2024, 11:59
7 марта Совет кадиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву по случаю наступления месяца Рамазан.
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