Роль Турции в нагорно-карабахском конфликте: в обзоре прессы за 29 марта 2024 года

В последние годы в нагорно-карабахском конфликте произошли значительные изменения, и ключевые игроки, такие как Турция, активно участвуют в переговорах и военных операциях. Анализ статей азербайджанских СМИ, таких как Redaktor.az, Metbuat.az, и Müsavat.com проливает свет на роль Турции в конфликте и его последствия для региона.

Redaktor.az: В статье, обсуждающей участие Турции в переговорах вокруг нагорно-карабахского конфликта, политолог Ильгар Велизаде подчеркивает ключевую роль Турции. Велизаде освещает позицию Турции по конфликту, в частности, ее условие вывода войск Армении с оккупированных территорий в качестве предварительного условия для улучшения отношений и открытия границ. Он утверждает, что участие Турции в переговорах имеет решающее значение, сродни участию России, учитывая ее значительные рычаги влияния. Велизаде предупреждает, что игнорирование роли Турции может помешать мирному разрешению конфликта.(https://redaktor.az/news/politics/110794-turkiye-danisiqlarda-yer-alacaq)

Metbuat.az: Политолог Рамиль Мамедли оценивает освобождение Гадрута, подчеркивая его стратегическое значение. Мамедли утверждает, что успех азербайджанских военных в Гадруте укрепляет их позиции в южном регионе Нагорного Карабаха, особенно в контроле над стратегическими высотами, такими как горный хребет Аргунеш. Он утверждает, что освобождение Гадрута сигнализирует о конце так называемого режима в Нагорном Карабахе, оспаривая претензии Армении на эту территорию и укрепляя военное господство Азербайджана.(https://metbuat.az/news/1391843/hadrutun-fethi-qondarma-rejimin-movcudluguna-son-qoydu.html)

Müsavat.com: В интервью президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTV подчеркивается неотъемлемая роль Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Алиев подчеркивает исторические связи Турции с регионом и ее активное участие в дипломатических усилиях. Он подчеркивает важность участия Турции в переговорах, ссылаясь на недавние дискуссии между турецкими и российскими официальными лицами по этому вопросу. Алиев отвергает возражения России против участия Турции, утверждая, что присутствие Турции необходимо для достижения прочного мира.

(https://musavat.com/news/prezident-ilham-eliyev-turkiyenin-ntv-televiziyasina-musahibe-verib_744351.html)

Анализ: Эти статьи отражают консенсус относительно значительной роли Турции в нагорно-карабахском конфликте. Позиция Турции по этому вопросу, исторические связи с регионом и дипломатические усилия позиционируют ее как ключевого игрока на переговорах. Несмотря на возражения некоторых кругов, включая Россию, активное участие Турции рассматривается как необходимое для достижения мирного урегулирования. Недавние военные успехи азербайджанских вооруженных сил в сочетании с дипломатическими инициативами Турции подчеркивают развивающуюся динамику конфликта и потенциал для прочного урегулирования при продолжающемся участии Турции. По мере развития ситуации роль Турции, вероятно, останется центральной в формировании будущего Нагорного Карабаха и более широкого региона Южного Кавказа.