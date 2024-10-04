Погода в субботу

Россия проявляет настойчивость в своем желании открыть новое представительство в Азербайджане. Недавно начальник консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых загранпредставительств страны на территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, в настоящее время обсуждается на политическом уровне. «По мере формирования соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульское ведомство будет подключаться к реализации практических шагов по ним», — отметил он.