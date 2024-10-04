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(11 часов назад)
Погода в субботу

Погода в субботу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в субботу

5 октября в столице сохранится переменчивая погода без осадков. Ветер северо-западный, который перейдет в северо-восточный.

Температура ночью +14+18°, днем + 21+26°. Влажность ночью 65-75%, днем - 40-50%.

По регионам страны пройдут  дожди, местами интенсивные с грозой, которые прекратятся к вечеру.

Ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью +12+17°, днем +22+27°. В горах ночью +2+7°, днем +13+18°.

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