Погода в субботу
5 октября в столице сохранится переменчивая погода без осадков. Ветер северо-западный, который перейдет в северо-восточный.
Температура ночью +14+18°, днем + 21+26°. Влажность ночью 65-75%, днем - 40-50%.
По регионам страны пройдут дожди, местами интенсивные с грозой, которые прекратятся к вечеру.
Ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью +12+17°, днем +22+27°. В горах ночью +2+7°, днем +13+18°.
Общество
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- 4 октябрь 2024, 20:56
В последнее время некоторые государства угрожают миру ядерным оружием. Российские официальные лица, которые открыто вторглись на Украину в 2022 году, в последние месяцы угрожают западным странам, заявляя, что могут прибегнуть к использованию ядерного оружия, если позволят Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по российским территориям.
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- 3 октябрь 2024, 15:07
Россия проявляет настойчивость в своем желании открыть новое представительство в Азербайджане. Недавно начальник консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС заявил, что вопрос открытия новых загранпредставительств страны на территории Азербайджана, в том числе в Карабахе, в настоящее время обсуждается на политическом уровне. «По мере формирования соответствующих договоренностей с азербайджанской стороной консульское ведомство будет подключаться к реализации практических шагов по ним», — отметил он.
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- 3 октябрь 2024, 14:19
4 октября в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером в ряде мест ожидаются осадки с грозой. Ветер северо-западный, умеренный.
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- 3 октябрь 2024, 11:06
Лидирующий мобильный оператор страны расширяет возможности тарифных пакетов «Premium». С 1 октября Azercell предлагает абонентам «Premium» более выгодные условия для звонков, при этом ежемесячная абонентская плата и другие преимущества пакетов останутся неизменными.
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