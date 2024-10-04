У голодающего 113-е сутки Ф.Гасымова температура повысилась до 39°.

У проводящего 113-е сутки в тюремном заключении голодовку экономиста Фазиля Гасымова со вчерашнего дня температура тела держится на уровне 39°. Об этом в пятницу Turan сообщили его близкие, после посещения его в Лечебном учреждении пенитенциарной службы.

“Фазиль в любой момент может впасть в кому. От него уже остались кожа да кости. Иммунитет ослаблен. Со вчерашнего дня температура у Фазиля не падает ниже 39°», - сказал родственник Гасымова.

Адвокат Ровшана Рагимова также посетила Гасымова 4 октября. По ее словам, из-за высокой температуры Гасымову сначала рекомендовали аспирин. Затем врач признал нецелесообразность аспирина из-за длительной голодовки и рекомендовал поставить Гасымову капельницу, но тот отказался.

По словам адвоката, надзиратели не позволяют Гасымову передавать членам семьи и адвокату какие-либо записки. На этой неделе Гасымову также не позволили звонить по телефону и ограничили контакты с семьей.

Адвокат сказала, что обратится с жалобой в Минюст и омбудсмену в связи с оказанием на Гасымова давления.

*Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, был переведен 26 июля в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением состояния из-за голодовки.

Он был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.