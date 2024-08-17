Погода в воскресенье
Погода в воскресенье
18 августа в столице будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-западный.
Температура воздуха ночью +19+24°, днем будет +28+33°.
Влажность ночью 60-65%, днем 40-45%.
По районам страны осадки пройдут в ряде горных местностей. Ветер восточный.
Температура воздуха в 6изменности дн5м +28+33°. в горах днем +15+20°.
Общество
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- 16 август 2024, 18:28
В последнее время некоторые блогеры и активисты распространяют в социальных сетях списки, утверждая, что раскрывают, кто будет избран депутатами или состав нового парламента в Азербайджане. По их словам, как и на предыдущих выборах, на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, снова будет доминировать принцип «назначения». Однако они не раскрывают свои источники.
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- 16 август 2024, 15:31
17 августа в Баку и на Апшероне будет пасмурная погода, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный.
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- 16 август 2024, 15:21
По состоянию на июль 2024 года численность населения Азербайджана достигла 10 200 013 человек, что на 19 243 человека больше, чем в начале года, согласно официальным данным. Этот рост на 0,2 процента отражает стабильный, но скромный рост, при этом плотность населения в настоящее время составляет 118 человек на квадратный километр.
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- 16 август 2024, 14:46
Трухин Сергей Валентинович (1958 г.р.) погиб в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в городе Сумгайыт.
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