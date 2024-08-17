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(1 час назад)
Погода в воскресенье

Погода в воскресенье

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в воскресенье

18 августа в столице будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-западный.

Температура воздуха ночью +19+24°, днем будет +28+33°.

Влажность ночью 60-65%, днем 40-45%.

По районам страны осадки пройдут в ряде горных местностей. Ветер восточный.

Температура воздуха в 6изменности дн5м +28+33°. в горах днем +15+20°.

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