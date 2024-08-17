Погода в воскресенье

В последнее время некоторые блогеры и активисты распространяют в социальных сетях списки, утверждая, что раскрывают, кто будет избран депутатами или состав нового парламента в Азербайджане. По их словам, как и на предыдущих выборах, на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, снова будет доминировать принцип «назначения». Однако они не раскрывают свои источники.