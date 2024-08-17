Награды и генеральские звания сотрудникам Госпогранслужбы
Награды и генеральские звания сотрудникам Госпогранслужбы
Распоряжением главы государства , воинское звание «генерал-майор» присвоено трех полковникам Госпогранслужбы: Бахману Бабаеву, Эйюбу Мамедову, Насибу Мирзоеву.
Другим распоряжением президент страны наградил большую группу офицеров и рядовых пограничников орденами и медалями на образцовую службу по охране границ.
Политика
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- 18 август 2024, 22:40
Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером после прибытия в Баку с государственным визитом принял участие в неформальном ужине, устроенном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой в резиденции президента «Загульба».
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- 18 август 2024, 21:41
Президент России Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье с двухдневным государственным визитом, целью которого является укрепление двусторонних связей и обсуждение региональных и международных проблем со своим азербайджанским коллегой президентом Ильхамом Алиевым.
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- 17 август 2024, 23:25
Азербайджан отправит в Турцию самолет-амфибию Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Решение об этом было принято в субботу в ходе телефонного разговора президентов двух стран Ильхама Алиева и Эрдогана.
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Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, который сочтут приемлемым обе страны, заявил Государственный департамент США, отвечая на вопросы о будущем Минской группы ОБСЕ и позиции США относительно ее роли в мирном процессе.
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