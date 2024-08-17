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(1 час назад)
Награды и генеральские звания сотрудникам Госпогранслужбы

Награды и генеральские звания сотрудникам Госпогранслужбы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Награды и генеральские звания сотрудникам Госпогранслужбы

Распоряжением главы государства , воинское звание «генерал-майор» присвоено трех полковникам Госпогранслужбы: Бахману  Бабаеву, Эйюбу Мамедову, Насибу Мирзоеву.

Другим распоряжением президент страны наградил большую группу офицеров и рядовых пограничников орденами и медалями на образцовую службу по охране границ.

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