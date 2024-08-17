Новые обвинения фигурантам дела Abzas media
Новые обвинения фигурантам дела Abzas media
Экономисту Фариду Мехрализаде, арестованному по «делу Абзас-медиа», 16 августа предъявлены семь новых серьезных обвинений, сообщила его супруга Наргиз Мухтарова.
Фариду предъявлены обвинения по статьям 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 320.1, 320.2 и 213.2.1 УК (незаконное предпринимательство организованной группой , легализация крупной суммы денег, полученных преступным путем организованной группой, контрабанда организованной группой, подделка документов и использование поддельных документов, уклонение от уплаты налогов организованной группой). Об этом написала жена экономиста в своем аккаунте в Facebook.
В тот же день аналогичные обвинения были предъявлены и журналистке издания Abzas media Наргиз Абасаламовой. Суд по всему, такие же обвинения предъявят и всем остальным фигурантам дела.
* Фарид Мехрализаде был арестован Хатаинским судом Баку 1 июня на 3 месяца и 20 дней. Его обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда), в рамках дела издания Abzas media.
На процессе Мехрализаде заявил, что не виновен и не имел никаких деловых отношений с изданием Abzas media.
Экономист заявил так же, что во время задержания подвергся физическому давлению.
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