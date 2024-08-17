К визиту Путина в Баку

Путин приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев, где его встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и представители Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015".

Чем вызван неожиданный визит президента России в Баку?

Отъезд главы государства зарубеж на фоне обострения на украинском фронте и потери значительных территоий в Курской области, шаг трудно обьяснимый. К примеру, когда произошел теракт в Беслане в сентябре 2004 года, Путин отложил официальный визит в Турцию. А тут захвачено 1000 кв километров территории страны, огромные людские и военные потери. Причем наступление украинцев продолжается..

Какие же важные вопросы заставили Путина лететь в Баку , оставив на время проблему Курска?

Несмотря на все усилия, Москва теряет международную поддержку и союзников, включая ближнее зарубежье. Сегодня к сближению с Россией готовы Китай, Иран, Северная Корея, Талибы Афганистана и отдельные страны Африки. Никто из них не скрывает, что хочет получить от России чего-то.

На просторах бывшего СССР, у Путина самые доверительные отношения именно с руководством Азербайджана. Однако это не единственная причина.

Путина не принимают в странах Запада и он не рискует посещать страны третьего мира, где раздаются призывы выполнить решения Гаагского суда об аресте президента РФ.

Стремление удержать свои слабеющие позиции на пространстве бывшего СССР и не дать США и Евросоюзу закрепиться в зоне интересов России еще одна причина. Именно в Азербайджане противостояние с Западом и сотрудничество с Москвой выглядит наиболее успешно. Это пожалуй та модель, которую Москва хотела бы распространить на все остальные страны.

Что касается сегодняшней повестки дня, то недавно произошло событие, которое несколько ослабляет позиции Москвы в регионе. Это заявления Баку и Еревана, что они готовы заключить мир, отложив на потом вопрос об открытии коммуникаций. Но еще более важным были сообщения, что Армения и Азербайджан готовы передать контроль над этими коммуникациями не России, а некоей международной структуре. На деле это будет означать уход России с ирано-армянской границы, которую они контролируют с момента распада СССР. Уход России с Зангезурского коридора и из Армении это и есть цель не только Запада, но и правительства Армении, которое хочет освободиться от России.

В этой ситуации позиция Азербайджана приобретает важное значение и нет сомнений, что в ходе переговоров в Баку это будет одной из важнейших тем.

Ускорение реализации проекта транспортного коридора Север-Юг - еще одна тема, имеющая стратегическое значение для Москвы. Запуск этого проекта, пролегающего через Азербайджан существенно улучшить торговые связи и возможности России с Персидским заливом и Юго-Восточной Азией.

Заключение армяно-азербайджанского мирного соглашения это еще одна тема, где Москва продолжает бороться с Западом. Росси всячески противостоит планам заключения мирного соглашения на западных площадках. Получить поддержку Баку в этом вопросе - еще одна цель предстоящих переговоров Путина в Баку.

Визит Путина проходит на фоне обострения отношений с Ираном и непрекращающихся угроз в адрес Азербайджана. На этом фоне приезд Путина выглядит, как бонус для Баку и предупреждение для Тегерана.