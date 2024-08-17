Эксперты выдвигают разные версии относительно визита Путина в Баку

19 августа президент России Владимир Путин начнет свой визит в Баку. В ходе двухдневного государственного визита в Азербайджан президенты двух стран обсудят межгосударственные и международные отношения, а также будут подписаны двусторонние документы. Это все, что официальные источники сообщили о повестке визита. Похоже, что неизвестные договоренности уже были достигнуты заранее, и Баку осталось завершить подписание этих документов.

Источники в Москве также немногословны. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий лишь упомянул о постоянно расширяющихся перспективах сотрудничества стран «во всех сферах — экономической, политической, гуманитарной. Россия и Азербайджан остаются твердыми сторонниками принципов построения многополярного мира. И по многим вопросам актуальной международной повестки наши позиции совпадают», — сказал Слуцкий.

Какую политическую повестку дня Путин везет в Азербайджан? В Азербайджане политические деятели выражают обеспокоенность визитом. Председатель Верховного меджлиса партии Народного фронта Нуреддин Мамедли обращает внимание на усиление обстрелов азербайджанских военных позиций в Нахичевани, что вызвало жесткую реакцию Министерства обороны Азербайджана, напомнив армянам об уроках 44-дневной войны. Мамедли предполагает, что напряженность может быть намеренно нагнетена Россией, чтобы не допустить подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

По мнению руководителя аналитического центра «Атлас» Эльхана Шахиноглу, Путину нужны новые военные силы, чтобы вернуть Курскую область, которая в настоящее время оккупирована украинской армией. Для этого Кремль может закрыть военную базу в армянском Гюмри, и перебросить оттуда солдат на украинский фронт. «Сейчас самая главная задача Путина — сохранить территориальную целостность России и восстановить свой ослабленный имидж», — считает политолог. Он предполагает, что координация с президентом Азербайджана имеет решающее значение для плана Путина.

Руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов отмечает, что после вывода российского миротворческого контингента из Азербайджана проблема карабахского урегулирования сошла на нет, Россия осталась лишь участником трехсторонней межправительственной комиссии по разблокированию коммуникаций. Однако процесс разблокирования не продвинулся из-за нежелания Армении предоставлять России дополнительные роли в Армении, а правительство Пашиняна не предложило никаких решений.

Мамедов далее пишет в социальных сетях:

В плане политического диалога/безопасности и гуманитарного сотрудничества Баку и Москва поддерживают доверительные отношения на уровне руководства, постоянный диалог и взаимопонимание. Азербайджан не изменил своей позиции в отношениях с Россией, и по сравнению с отношениями России с другими странами региона, Азербайджан остается наиболее предсказуемым партнером России в регионе.

В экономике растет товарооборот, это естественный, а не ситуативный рост. Перспективными направлениями являются создание российскими компаниями производств в Азербайджане, экспорт газа, транспорт.

Баку обвиняют в реэкспорте российского газа в Европу. Однако после того, как утечки в европейских СМИ показали, что ЕС заинтересован в экспорте газа из Азербайджана в Украину, он фактически легитимизирует этот реэкспорт, которого ранее не было.

Транспортный коридор Север-Юг является важным вопросом, и никаких проблем между Баку и Москвой по этой теме нет. Главное препятствие лежит на Иране, и, похоже, России удается решать проблемные аспекты с иранской стороной. Кроме того, может обрести значение и маршрут Китай-Россия-Азербайджан, идущий на юг или запад.

На глобальном уровне актуальны такие темы, как потенциальное членство Азербайджана в БРИКС, повышение его статуса в ШОС и, конечно, COP29.

Визит особенно примечателен в контексте противостояния России с Западом и войны на Украине. До войны Баку служил местом встреч военных чиновников России и США/НАТО. Президенту Азербайджана доверяет как российское, так и украинское руководство. В нынешних условиях диалог может быть неуместен, но действия на линии фронта обусловлены желанием укрепить позиции перед переговорами, которые ожидаются в конце этого года.